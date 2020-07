Quanto si guadagna su Instagram? Chiara Ferragni e Fedez sono tra i più pagati: ecco le cifre astronomiche

Chiara Ferragni e Fedez tra gli influencer più pagati a mondo

Da qualche giorno Chiara Ferragni e Fedez si trovano a Zurigo per far fare la radioterapia alla loro cagnolina Matilda. Nel frattempo i Ferragnez sono finiti al centro dell’attenzione perché , stando alla Instagram Rich List 2020, il rapper e l’influencer sono tra gli italiani più pagati su Instagram. Il social in questione, infatti, spesso viene usato per lavorare, farsi pubblicità e guadagnare anche delle cifre astronomiche.

Ne sanno qualcosa i fashion blogger e gli influencer, perché quasi ogni post condiviso contiene al suo interno una sponsorizzazione e di conseguenza un contratto. Da tempo molti utenti si domandano quanto si può guadagnare su IG. I compensi dipendono principalmente dal numero di follower e dal tipo di pubblico a cui ci si rivolge. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le cifre esatte che percepiscono ad ogni contenuto postato.

La classifica degli influencer più pagati nel pianeta

Nella classifica in questione, tra i più ricchi di Instagram al primo posto troviamo Dwayne “The Rock” Johnson. Quest’ultimo riesce a percepire ben un milione di dollari per ogni post che condivide sul social.

Al secondo gradino della classifica troviamo: Kylie Jenner, che arriva alla cifra di 986.000 dollari, e poi l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, con 889.000 dollari a scatto. Ma il settore in cui si guadagna molto è quello della moda. Ad esempio, volti noti come Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Candice Swanepoel e Rosie Huntington-Whitely, riescono a percepire a post tra i 30 e i 90 mila euro.

I compensi dei Ferragnez e di altri influencer per ogni post condiviso su Instagram

In questa classifica sono presenti anche dei nomi importanti del nostro Paese che lavorano come influencer. Ovviamente non poteva mancare Chiara Ferragni, che si trova al primo posto. La nota fashion blogger cremonese percepisce 59.700 dollari a post, al secondo post troviamo il marito Fedez con 31.200 dollari per ogni scatto postato su Instagram.

Nella lista in questione troviamo pure Mariano Di Vaio e Gianluca Vacchi. Invece l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis si trova solo al 14esimo posto con 14.100 dollari a foto. Compensi davvero da far girare la testa che riescono a ottenere tanti soldi utilizzando il social network più importante al mondo.