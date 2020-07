Teresa Langella sgancia una bomba su Andrea Dal Corso: “Un figlio e il matrimonio…”

L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio nella quale ha parlato della sua storia con Andrea Dal Corso. In molti stanno accusando la coppia di essere in crisi in quanto risultano molto più assenti dai social rispetto al solito.

Il motivo, in realtà, risiede nel fatto che entrambi conducono vite lavorative molto differenti in posti completamente opposti dell’Italia. Lei vive a Roma e lui a Milano. Ad ogni modo, la loro storia non pare sia affatto in discussione.

L’intervista di Teresa Langella

Nel corso di una recente intervista, Teresa Langella ha affrontato discorsi molto importanti che riguardano la sua storia con Andrea Dal Corso. Nello specifico, ha ammesso che i due hanno preso casa a Milano ma, purtroppo, la convivenza dovrà essere rimandata a data da destinarsi. Il motivo risiede nel fatto che lei è impegnata a condurre un programma su Radio 105 che si registra da Roma. Lui, invece, continua ad avere i suoi impegni a Milano con l’attività vinicola e i vari progetti.

La Langella, però, non ha potuto fare a meno di ammettere che è molto difficile mantenere un rapporto a distanza. Loro sono una coppia semplice, come molte altre, che vivono di alti e bassi. Il pubblico da casa vorrebbe sempre vedere foto belle e contenuti allegri e spensierati, ma la vita non è solo questo, purtroppo.

Il matrimonio con Andrea Dal Corso

In seguito, poi, Teresa Langella ha spiegato anche si avere in cantiere progetti molto importanti con Andrea Dal Corso. I due, infatti, pare abbiano voglia di sposarsi e di avere anche dei figli in un futuro non troppo lontano. La napoletana, dunque, ci ha tenuto a ribadire che le loro intenzioni sono assolutamente serie e che la lontananza non sta scalfendo minimamente il loro amore, nato all’interno degli studi di Uomini e Donne.

Nel frattempo, dai social si evince che Andrea sta facendo il possibile per raggiungere la sua compagna a Roma ogni volta che ne ha la possibilità. Lei, invece, è molto più vincolata dovendo registrare tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì al venerdì, il programma A me mi piace. Poco alla volta, però, anche loro riusciranno ad affermarsi professionalmente e a costruire basi solide per la famiglia che hanno intenzione di creare molto presto.