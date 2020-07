Ylenia Carrisi, nuove indiscrezioni sulla figlia di Al Bano: si è sposata e si nasconde ai Caraibi?

Nuove clamorose indiscrezioni su Ylenia Carrisi

Sono passati più di 25 anni da quando Ylenia Carrisi è scomparsa a New Orleans. All’epoca la figlia di Al Bano e Romina si trovata con Alexander Masekela, un giovane che soffriva di dipendenza dalla droga e primo sospettato per la sua scomparsa. Gli investigatori, però, non hanno mai trovato nulla a suo carico e per tale ragione non è mai stato indagato.

Nel corso di tutto questo tempo sono state tante le segnalazioni sulla giovane ma purtroppo nessuna ha mai portato ad una pista certa. La più concreta sembrava quella di un serial killler, Keith Jesperson ma i corpi delle ragazze ritrovate non erano quelli di Ylenia.

Un’altra pista seguita è quella del convento dell’Arizona nel quale la giovane si sarebbe rifugiata per scappare dalla vita mondana. A suggerirla è stata la detective Gwen Guggenheim, ma al momento non ci sono molte notizie. Infatti, le indagini sarebbero ancora in corso e a causa delle rigide regole del monastero nessuno può parlare in modo diretto con le suore del convento. Ma allora cosa è successo realmente ad Ylenia Carrisi?

La figlia di Al Bano è realmente ancora viva?

Purtroppo tutte le segnalazioni che giungono in questi giorni su Ylenia Carrisi non hanno alcuna attendibilità. Al Bano ha richiesto apertamente che si smetta di parlarne ed è pronto anche ad agire per vie legali. Spesso, infatti, il cantante di Cellino è stato molto duro con i giornali accusandoli di creare delle fake news.

L’ultima voce messa in giro è quella secondo cui Ylenia Carrisi sarebbe sposata con un uomo chiamato “Gringo” e vivrebbe a Santo Domingo. Di questa indiscrezione ne parlano diversi giornali nazionali, tra i quali ci sono anche ‘Yeslife’ e Il fatto Quotidiano.

La fonte principale è la trasmissione ‘Salvame’, in onda in Spagna. Secondo Al Bano si tratta dell’ennesima speculazione sul suo nome ma qualcuno sostiene che la giovane sia realmente ancora viva. Se da un lato il Maestro vuole mettere una parola fine sulla scomparsa di sua figlia, Romina Power sembra avere idee ben diverse.

L’artista italoamericana rivolge continuamente appelli e di recente lo ha fatto anche nella trasmissione Chi l’ha visto? La speranza è che almeno una di queste voci possa essere vera e che un giorno Ylenia possa farsi viva almeno con i suo