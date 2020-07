Temptation Island, l’amore tra Nunzia e Flavio procede a gonfie vele: ‘La sposerei domani’

La relazione tra Nunzia Sansone e Flavio Zerella non potrebbe andare meglio. Ecco l’ultima intervista che hanno rilasciato insieme

Temptation Island: Nunzia e Flavio sono una coppia

L’anno scorso Nunzia Sansone ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Arcangelo Bianco. Loro avevano una storia da 13 anni, da quando erano adolescenti, ma nel programma lui ha mostrato segni di insofferenza. Lei ha messo fine alla storia, ma poi ha cercato di fare di tutto per tornare con lui. Arcangelo, però, era irremovibile.

Flavio Zerella, invece, ha partecipato a Temptation Island diversi anni fa. Anche lui aveva sbagliato nei confronti della sua fidanzata Roberta Mercurio, ma alla fine lei lo ha perdonato e la loro relazione è andata avanti fino a qualche mese fa. Ebbene, inaspettatamente Nunzia e Flavio sono diventati una coppia.

L’intervista

Nunzia e Flavio sono stati ospiti del programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada Di Miceli. Flavio ha raccontato come si sono conosciuti. Erano in un locale di Napoli e si sono presentati, così per caso, perchè avevano degli amici in comune. D’impatto Flavio è rimasto subito affascinato da Nunzia e le ha scritto per primo dopo la serata in cui hanno parlato davvero tanto.

Lei ha confessato che all’inizio non c’era nessuna malizia, anche perchè nessuno dei due era pronto ad una nuova storia dopo la fine di una lunga relazione per entrambi. Invece, poi tra loro è successo tutto in maniera inaspettata. Prima sono diventati ottimi amici, scherzano, ridono, sono molto complici in tutto. Poi è nato l’amore e il loro legame è diventato talmente forte che Flavio si è reso conto di essere cambiato.

Prima voleva stare solo con gli amici e non dava molta importanza alla sua vita privata, adesso con Nunzia è diverso. Con lei diventa tutto spontaneo, tanto che stanno sempre insieme e hanno la voglia di condividere cose importanti. Lei ha aiutato lui in un periodo molto delicato e per questo lui si sente molto più serio e sicuro.

Flavio: ‘La sposerei domani’

Dopo la descrizione della loro relazione come una favola, ovviamente sono arrivate le domande un po’ più dirette: stanno pensando a passi più importanti? La coppia non ha negato che tra i loro progetti c’è sicuramente quello di formare una famiglia. Non solo, Flavio ha detto che non vuole programmare nulla ma spera che lei sia la donna della sua vita. “La sposerei domani“, ha detto alla fine dell’intervista.