Avete mai visto la sorella di Irama? Jolanda Fanti è bella quanto il cantante [FOTO]

Irama e il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti è reduce dalla vittoria di Amici Speciali. E proprio nel talent show di Maria De Filippi che ha trovato la consacrazione dopo un esordio poco gratificante come cantante. Infatti, il giovane aveva partecipato al Festival di Sanremo 2016 nella categoria ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Cosa resterà’.

Dopo quell’esperienza le case discografiche lo hanno dimenticato e solo grazie al programma di Canale 5 è riuscito a risalire la china. Infatti alla sua prima partecipazione è stato in grado di trionfare e nel 2019 è tornato sul prestigioso palco del Teatro Ariston con la canzone ‘La ragazza con il cuore di latta’, un pezzo ispirato all’ex gieffina Martina Nasoni. Non tutti anno che Irama ha una sorella molto bella quanto lui.

Filippo Maria Fanti e la sorella Jolanda

Filippo Maria Fanti, alias Irama è cresciuto a Monza e sin da piccolo è stato sempre un grande appassionato della musica di Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini. Successivamente il vincitore di Amici Speciali ha avuto un approccio col mondo dell’hip hop. Non tutti sanno che il ragazzo ha una sorella. Quest’ultima si chiama Jolanda e tempo fa è stata ospite in un serale di Amici di Maria De Filippi.

In un’intervista realizzata tempo fa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, il professionista aveva detto: “Non sono cresciuto in una famiglia con tanti soldi, ma io e mia sorella Jolanda ci siamo arricchiti tanto come persone. Non c’erano i soldi per le lezioni di canto: anche quando ci siamo tutti trasferiti a Monza non ho mai studiato musica. Eppure a 7 anni ho scritto la mia prima canzone”.

Chi è Jolanda Fanti?

La sorella di Irama è super attiva su Instagram ed è molto seguita. La bella Jolanda ha gli occhi chiari, color ghiaccio e i capelli biondi. In poche parole la giovane è molto bella quanto il fratello. Il suo canale social conta oltre undici mila seguaci. Molti di essi sono convinti che lei e il cantante si somigliano tantissimo. Ricordiamo che il trionfato della prima edizione di Amici Speciali è più grande di lui di ben quattro anni.

In poche parole Jolanda è la sua fan numero uno in quanto lei stessa ha più volte detto che è la sua prima ascoltatrice. Purtroppo abbiamo pochissime informazioni su Jolanda e gli unici scatti che condivide insieme a qualcuno sono quelli col fratello dove sottolinea il rapporto speciale che ha con lui. Ecco una foto insieme: