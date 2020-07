Temptation Island anticipazioni 9 luglio: Andrea vuole il falò di confronto (VIDEO)

Giovedì 9 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti sta continuando per le sei coppie in gioco e i colpi di scena non mancheranno di certo per alcuni dei protagonisti.

Tra i vari episodi che si verificheranno, vedremo che Andrea paleserà la volontà di avere un falò di confronto con Anna. Anche Lorenzo rimarrà molto deluso da Manila Nazzaro e non esiterà a mostrare tutto il suo malcontento durante la puntata.

Spoiler 9 luglio: altro falò di confronto?

Le anticipazioni della puntata del 9 luglio di Temptation Island rivelano momenti davvero intensi per i vari protagonisti. In primo luogo assisteremo alla decisione di Sofia in merito alla richiesta di falò di confronto da parte del suo compagno Alessandro. Il protagonista è rimasto molto deluso da alcuni suoi comportamenti al punto da arrivare a manifestare la volontà di uscire dalla trasmissione. Giovedì prossimo, dunque, scopriremo come è andata a finire.

Un altro uomo deluso dalla sua donna sarà Andrea. Il giovane vedrà dei filmati compromettenti che riguarderanno la sua compagna Anna. Quest’ultima, già in occasione della prima puntata, ha dimostrato di essere molto decisa a raggiungere il suo obiettivo ad ogni costo, ovvero, quello di avere un figlio dal suo compagno. Per ottenere il suo scopo, ha fatto di tutto per far ingelosire Andre turbando moltissimo il suo stato d’animo. Anche la famiglia di lui è intervenuta per manifestare tutto il dissenso nei confronti della donna.

Pietro delude Antonella a Temptation Island

Pertanto, il 9 luglio scopriremo anche quale sarà il destino di questa seconda coppia di Temptation Island. Infine, anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane si troveranno ad affrontare un momento molto particolare. Dalla clip pubblicata su Witty Tv inerente le anticipazioni della puntata, si vede Pietro parlare in modo molto conviviale con una tentatrice. Durante tale dibattito, il protagonista ha pronunciato frasi che potrebbero far innervosire la Elia. (Clicca qui per il video)

Ricordiamo, infatti, che nella puntata precedente la showgirl ha perso le staffe semplicemente perché il suo uomo si è concesso qualche drink mentre le aveva promesso che non avrebbe bevuto. Pertanto, il vederlo in atteggiamenti così complici con un’altra donna sarà una cosa che sicuramente non farà piacere all’esuberante protagonista. Per scoprire nel dettaglio tutte le evoluzioni del viaggio delle sei coppie non resta che sintonizzarci su Canale 5, a partire dalle ore 21.20 circa.