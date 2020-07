Giulia De Lellis: ecco quanto guadagna l’ex corteggiatrice per ogni post su Instagram

Un’agenzia inglese ha pubblicato quanto guadagnano gli influencer su Instagram. Tra loro anche cinque italiani, tra cui Giulia De Lellis

Instagram: Giulia De Lellis nella Instagram Rich List 2020

L’agenzia inglese Hopper HQ, che si occupa di digital marketing, ha pubblicato la Instagram Rich List 2020 in cui ha elencato i vip che guadagnano di più con Instagram. Lo sapete bene, ormai la piattaforma è diventata una fonte di guadagno importante, non solo per i più conosciuti, ma anche per chi acquista popolarità attraverso programmi specifici come i reality.

Infatti, è possibile monetizzare sia con i post sia facendo sponsorizzazione di prodotti e ormai sia donne che uomini aderiscono volentieri a questa attività per un’entrata extra sicura. Nella lista compaiono molte celebrità inglesi e americane, ad esempio The Rock arriva a guadagnare con un solo post fino ad 1 milione di dollari. Ariana Grande è la cantante che guadagna di più, ma non scherzano anche Cristiano Ronaldo e Kylie Jenner con numeri da capogiro.

Nella classifica anche 5 italiani: Chiara Ferragni è al 65° posto con 53.000 euro a post, Gianluca Vacchi al 71 con 42.000 euro, Fedez all’84° posto con 27.600 euro. Infine, troviamo Mariano Di Vaio e Giulia De Lellis. I loro guadagni a post ammontano rispettivamente a 17.900 e 12.500 euro. Certo, grande stupore ha rappresentato la presenza di Giulia De Lellis, che piano piano sta ottenendo successi sempre più importanti.

Da corteggiatrice a influencer di successo

Quando Giulia De Lellis è andata per gioco a Uomini e Donne nemmeno credeva alla veridicità del programma. Inoltre, non aveva profili social. Raffaella Mennoia l’ha convinta a mettersi almeno su Instagram. Dopo il seguito che ha avuto per la sua storia d’amore con Andrea Damante, per Giulia è stato tutto in discesa.

Infatti, ad oggi conta ben 4,7 milioni di follower. L’ex corteggiatrice è davvero molto attiva sui social, fa tutorial di trucco e trattamenti di bellezza, tutorial sui capelli, sponsorizza moltissimi prodotti di questo genere ed è testimonial Tezenis. Il suo successo su Instagram l’ha anche portata a diventare scrittrice. Il suo libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza si è posizionato ai primi posti delle classifiche.

Nel libro ha confessato il tradimento di Andrea Damante. Tuttavia, dopo un paio d’anni di allontanamento, adesso sono tornati insieme. C’è chi continua a criticare Giulia e a non capacitarsi del suo successo e c’è chi ironizza sul fatto che debba ringraziare Maria De Filippi per tutto questo. Voi che cosa ne pensate?