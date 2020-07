DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 9 luglio: Sanem conosce Levent, Can geloso

Ventiduesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo un successo strepitoso. Gli spoiler della puntata in onda il 9 luglio 2020, rivelano che Sanem tornerà a lavorare nell’agenzia pubblicitaria dei Divit.

Durante una giornata di lavoro la Divit farà la conoscenza del signor Levent. Quest’ultimo è il proprietario di un’azienda di prodotti organici che collaborerà con Can. Le anticipazioni dicono anche che il nuovo arrivato si congratulerà con l’aspirante scrittrice per aver avuto un’idea molto ingegnosa.

Sanem torna a lavorare alla Fikri Harika

Le anticipazioni del 22esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 giovedì 9 giugno 2020, svelano che Sanem dopo diverse titubanze prenderà una clamorosa decisione. Nello specifico, la giovane aspirante scrittrice comunicherà ai suoi colleghi di essere tornata a lavorare alla Fikri Harika. Nell’agenzia pubblicitaria che appartiene alla famiglia di Can giungerà anche Levent, il titolare di un’azienda molto rinomata.

A quel punto il manager organizzerà con il fotografo la promozione dei suoi prodotti organici, basandosi sull’idea che è venuta in mente alla donna che ama. Subito dopo Sanem sarà ancora più confusa dal punto di vista sentimentale a causa della new entry. Il motivo? Anche se il suo datore cercherà di farle capire in tutti i modi di essere Albatros, lei continuerà a cercare la l’uomo a cui ha dato un bacio al cinema.

Can geloso di Sanem e il nuovo arrivato Levent

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem a lavoro consulterà l’oroscopo giornaliero sul suo smartphone insieme a Güliz e CeyCey. E proprio in quei momenti verrà a conoscenza che molto presto incontrerà l’amore della sua vita, cioè un uomo che porta un abito bianco e blu. Ad avvicinarsi all’aspirante scrittrice sarà proprio Levent, ma qualche istante dopo giungerà pure Can con indosso dei vestiti simili.

Il fotografo si mostrerà molto geloso quando vedrà la donna che ama particolarmente interessata al nuovo arrivato. Nel dettaglio, la ragazza sempre certa che il figlio della signora Remide sia Albatros, ovvero colui che sta cercando da tempo. Per tale ragione vorrà conquistarlo. Infine la protagonista della serie turca dovrà vedersela anche con Polen, che farà intendere di essere tornata in Turchia per riprendersi il suo ex fidanzato.