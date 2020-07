Michelle Hunziker su una nuova gravidanza: ”Non ci penso ma ben venga”

Michelle Hunziker è sempre al centro del gossip. Bellissima e con una carriera alle spalle di tutti rispetto, la showgirl vive un momento di grande felicità anche nel privato. La sua vita non è sempre stata facile, come spesso ha raccontato. Oggi però, la conduttrice svizzera sembra aver trovato la serenità al fianco del marito Tomaso Trussardi, con il quale ha avuto due figlie Sole e Celeste. Aurora invece è la figlia avuta con l’ex marito Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ha concesso una diretta Instragram al Corriere della Sera, dove si è raccontata a tutto tondo. In particolare, si è soffermata sul tema della famiglia e di una nuova possibile gravidanza, una possibilità che la showgirl non esclude affatto, come da lei stessa dichiarato.

Michelle Hunziker non esclude un altro figlio

La conduttrice, ora al timone di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti, ha fatto felici i tanti fan nella sua diretta Instagram con il quotidiano. Una delle domande che si vede rivolgere più spesso è quella che riguarda un’altra gravidanza, visto che ha ”all’attivo” già tre figli, due con Tomas Trussardi e una con Eros Ramazzotti. Tre gravidanze che hanno reso Michelle Hunziker ancora più bella e piena di vita.

Per il momento, Michelle Hunziker non avrebbe intenzione di concepire un altro figlio con Tomaso, ma mai dire mai. La sua priorità, come fa sapere nella sua diretta Instagram, è quella di occuparsi della sua famiglia, non certo semplice da gestire con due figlie piccole da accudire. Riguardo Aurora, ora 23enne, la conduttrice ha affermato: ”Mi dà da fare di cuore e di testa”. Michelle ha poi detto di non essere più giovanissima con i suoi 43 anni ma che se dovesse rimanere incinta, ”Ben venga”.

Minacce di morte per il caso Botteri

Michelle Hunziker è poi tornata a parlare del caso Giovanna Botteri. La nota giornalista è stata criticata per la sua poca cura al look. Durante un servizio di Striscia la Notizia, si era ironizzato sul modo di vestire della Botteri. Una mossa non proprio azzeccata, visto che sono arrivate moltissime critiche sia alla trasmissione che alla stessa conduttrice, minacciata addirittura di morte da parte di alcuni hater. Un atteggiamento che Michelle condanna duramente, come ha fatto sapere nella sua intervista.

Inoltre, Michelle Hunziker ha avuto tempo anche per parlare della sua infanzia, sicuramente molto felice in compagnia della sua famiglia, ricordando le sue vacanze al mare: ”Per me Gatteo a Mare erano le Maldive”.