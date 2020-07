Demet Ozdemir (Sanem di DayDreamer) impegnata in un’altra soap

Demet Ozdemir è l’attrice turca che interpreta Sanem in DayDreamer, la soap opera turca che sta riscuotendo un grande successo nel pomeriggio di Canale 5, come dimostrano i dati Auditel, ben sopra la media. La soap racconta la storia d’amore tra Sanem, una scrittrice che decide di non assecondare il futuro già scritto dalla sua famiglia e un fidanzamento programmato e di partire per inseguire i suoi sogni. Arrivata all’agenzia pubblicitaria della sorella, trova impiego e qui incontra Can, del quale si innamora all’istante.

Sanem e Can iniziano così una rocambolesca avventura fatta di equivoci, siparietti divertenti e momenti romantici che terminerà con il lieto fine, ma non senza eventi drammatici, come l’incidente nel quale verrà coinvolto Can e che gli causerà la perdita della memoria. L’amore però sarà più forte di qualsiasi cosa. Demet Ozdemir è entrata nel cuore degli italiani per la sua spontaneità e dolcezza e una notizia fresca farà felici i fan.

Demet Ozdemir torna sul set

L’attrice è molto apprezzata in Turchia, dove è una vera e propria star. Proprio in questi giorni, Demet Ozdemir è tornata sul set per girare la seconda stagione di una soap opera turca di grande successo in terra madre, ovvero ”Dogdugun ev kaderindir”. Con lei, anche il collega Ibrahim Celikkol. Il titolo della soap, che in italiano si traduce in ”La mia casa il mio destino” fa pensare ad una trama davvero avvincente. Non si esclude che, visto il boom di ascolti di Daydreamer, anche questa soap opera arrivi in Italia.



Dogdugun ev kaderindir, ora alla seconda stagione e che ha come protagonista la bellissima Demet Ozdemir, ha debuttato in Turchia lo scorso primo marzo ed è stato un successo senza pari. Particolarmente apprezzata la presenza di Demet, attrice che si sta facendo amare molto anche in Italia. Intanto, è stato smentito il gossip che vedeva la Ozdemir accanto a Can Yaman. I due sono solo amici e ottimi colleghi, come dichiarato qualche tempo fa dall’attore turco.

Possibile la messa in onda anche in Italia

La soap Dogdugun ev kaderindir con Demet Ozdemir potrebbe sbarcare in Italia, come trapelato da alcune indiscrezioni sul web. I telespettatori sembrano apprezzare molto le telenovele turche, visti gli ascolti record di DayDreamer e di Bitter Sweet, andato in onda l’estate scorsa.

La protagonista femminile di DayDreamer – Le ali del sogno, Demet Ozdemir è anche una famosa modella, oltre che attrice. Bella e ironica, è una vera star in Turchia. Al momento non si sa molto sulla sua vita privata, ma anch’essa ha smentito il flirt con Can Yaman.