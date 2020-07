Belen Rodriguez ha un nuovo amore, beccata mentre bacia un altro (FOTO)

Nell’ultimo numero di Chi, in edicola a partire da domani, mercoledì 8 luglio, Alfonso Signorini ha sganciato una bomba senza precedenti. La protagonista di questo scoop è Belen Rodriguez, la quale pare abbia trovato un nuovo amore dopo Stefano De Martino.

Erano giorni che si vociferava di un’ipotetica nuova fiamma per la showgirl, ma mai nessuno era riuscito ad immortalarla in flagrante. Solo i giornalisti di Signorini sono riusciti nell’intento, andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il nuovo amore di Belen Rodriguez

Sul profilo Instagram di Alfonso, è apparso uno scatto inerente la copertina dell’ultimo numero del suo giornale in cui è presente uno scoop. L’immagine principale di tale rivista è caratterizzata da Belen Rodriguez e dal suo nuovo amore. La donna, infatti, è stata immortalata mentre bacia un giovane. Entrambi sono in spiaggia intenti a godersi una piacevole e rilassante giornata di mare. Indagando un po’ più a fondo sullo scatto, si nota che la persona in questione si chiama Gianmaria Antinolfi, noto imprenditore che pare sia stato in grado di rubare già il cuore della dama.

La foto in questione è inequivocabile ed è impossibile non credere che tra i due sia nato qualcosa di più. Ad ogni modo, l’immagine ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Moltissimi utenti dei social hanno commentato quanto accaduto in modo parecchio perentorio. La maggior parte delle persone, infatti, ha criticato la showgirl per il pessimo tempismo con il quale ha subito rimpiazzato suo marito. (Continua dopo il post)

Le critiche del web e la risposta della showgirl

L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha detto che ognuno nella vita può fare tutto ciò che vuole, ma sarebbe opportuno rispettare dei tempi. Altri, invece, hanno posto l’accento sul fatto che la showgirl ha alluso al fatto che Stefano potesse averla tradita, mentre è lei ad averlo subito rimpiazzato.

Ad ogni modo, prima che uscisse lo scoop sul nuovo amore di Belen Rodriguez, la showgirl aveva pubblicato un post nel quale pare siano contenute le risposte alle tante domande dei fan. Nello specifico, si tratta di una frase del defunto Ennio Morricone basata sull’amore e sull’importanza della costanza in un rapporto, caratteristica che, probabilmente, è sempre manata alla Rodriguez. A De Martino, infatti, ha sempre recriminato l’essere poco presente e attento per la famiglia in certe circostanze.