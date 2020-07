Elisa Isoardi mai vista così, altro che pancia piatta: prova costume rimandata (FOTO)

Elisa Isoardi mostra le sue rotondità

Elisa Isoardi in occasione dell’intervista rilasciata al programma di Vieni da Me ha avuto modo di spiegare come il suo corpo nel corso degli anni sia notevolmente cambiato. Non solo l’età ma anche i piccoli peccati di gola che si è concessa durante questo periodo hanno contribuito al “cambiamento”.

Nonostante tutto, la conduttrice de La prova del cuoco ha sempre affermato di stare bene con sé stessa anche quando gli haters l’attaccano senza un reale motivo. Come tanti personaggi dello spettacolo anche l’ex di Matteo Salvini è soggetta a critiche ed insulti. Ad ogni modo oggi la troviamo protagonista di n nuovo piccolo pettegolezzo, vediamo insieme di cosa si tratta.

Elisa Isoardi prova costume non superata

Questa volta sotto i riflettori è finita l’amatissima Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva non è passata inosservata ai giornalisti di Oggi che l’hanno beccata al mare. Nulla di strano se la presentatrice non avesse addosso un bikini intero che metterebbe in evidenza la sua pancetta. Sarà forse in dolce attesa?

Elisa Isoardi mostra come si vede nelle immagini mostra delle forme molto generose rispetto a quelle che aveva un tempo. Per tale ragione molto probabilmente ha scelto un costume intero piuttosto che un bikini. Comunque sia, poco importa sia delle forme generose o del costume intero, dato che la giovane ancora una volta si conferma come una delle donne più belle del panorama televisivo italiano. (Continua dopo la foto)

1 di 2

Nuovo amore per la conduttrice

Dopo l’addio a Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha ritrovato l’amore. Accanto alla conduttrice, infatti, troviamo Alessandro Di Paolo. La coppia è insieme già da diversi mesi e pochi giorni fa sono stati paparazzati a Maccarese. Entrambi sembrano andare molto d’accordo e insieme condividono molte passioni. Accanto all’amore, per Elisa Isoardi c’è anche tanta preoccupazione per il lavoro. Dopo una stagione televisiva complicata, per ora vuole godersi le sue meritate vacanze.

A marzo , infatti, i vertici di Viale Mazzini hanno sospeso la trasmissione per oltre due mesi per poi tornare solo alla fine di maggio. Purtroppo, ancora non sappiamo nulla sul futuro della conduttrice , ovvero se rimarrà nella prima rete oppure se verrà trasferita. Qualche informazioni in più l’avremo sicuramente appena verranno presentati i palinsesti autunnali.