Oroscopo 8 luglio 2020: Leone troppo sospettosi, Bilancia cautela nelle finanze

L’Oroscopo dell’8 luglio esorta i nati sotto il segno della Bilancia a fare attenzione agli investimenti. I Leone, invece, dovrebbero essere meno sospettosi

Previsioni 8 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. Prestate attenzione alle persone di cui vi circonderete. Oggi c’è il rischio di far arrabbiare qualcuno a causa della sua permalosità, pertanto, siate cauti nelle relazioni con gli altri. Nel lavoro c’è bisogno di un po’ di impegno in più per riuscire a raggiungere i vostri scopi.

Toro. I nati sotto questo segno sono alla costante ricerca di stabilità e di conferme da parte del partner. Se non vi sono ancora arrivate, forse è il caso di lasciar perdere e di sfruttare il vostro tempo in un altro modo più costruttivo. Nel lavoro, ad esempio, ci sono nuove proposte da valutare.

Gemelli. Se nel breve periodo vi arriverà una proposta lavorativa, vagliatela con molta attenzione. In amore il periodo è molto fortunato, ma dovrete essere bravi a cogliere l’attimo e a non lasciarvi abbindolare dalle chiacchiere. Osate e sfoderate le vostre armi migliori.

Cancro. L’Oroscopo dell’8 luglio consiglia ai nati sotto questo segno di mantenere la calma e di perdere un po’ lo spirito battagliero. Ci sarà una certa propensione ad inseguire i vostri obiettivi e questo è un lato positivo, tuttavia, in alcuni casi sarebbe opportuno prendervi una tregua.

Leone. Oggi non siete particolarmente sereni. Non è escluso che possiate essere pervasi da forti manie di persecuzione, che vi spingeranno a credere che tutti stiano complottando contro di voi. Cercate di mantenere la calma e di fare una cosa per volta. In amore, invece, lasciatevi trasportare dalle emozioni.

Vergine. Periodo non propriamente positivo per quanto riguarda i sentimenti. Molti di voi potrebbero avere dei ripensamenti su alcune scelte prese di recente. Ad ogni modo, ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare idea. Nel lavoro, invece, ci sono delle cose da rivedere.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata un po’ dura per quanto riguarda i sentimenti e le trattative. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, non fate il passo troppo più lungo della gamba. In amore, invece, dovete ascoltare un po’ di più il vostro cuore e meno la testa.

Scorpione. I problemi non mancano mai, ma con il giusto impegno e dote di positività riuscirete a superare anche gli ostacoli più fastidiosi. Nel lavoro sono in arrivo belle soddisfazioni, mentre in amore la giornata sarà un po’ fiacca. Non temete, però, la nuvola è soltanto passeggera.

Sagittario. L’Oroscopo dell’8 luglio vi esorta a prestare parecchia attenzione alle vostre finanze. Non strafate e siate un po’ più parsimoniosi, specie se state per compiere dei passi importanti. Nel lavoro ci sono delle cose da sistemare. Siate calmi e pazienti e sistemerete tutto.

Capricorno. Se siete alla ricerca di un cambiamento in ambito lavorativo, sappiate che questo è il momento giusto per cimentarvi in nuove opportunità. Diverse strade si stanno aprendo e spetta a voi scoprire da che parte andare. In amore, invece, c’è qualche tensione.

Acquario. Vi sentite un po’ più tranquilli dal punto di vista lavorativo. Se in questi mesi siete stati sul filo del rasoio, a partire da oggi, la situazione andrà verso un graduale miglioramento. Non siate impulsivi e non desiderate tutto e subito. Anche i amore la situazione è abbastanza distesa.

Pesci. Dopo il tunnel arriva sempre la luce e voi state gradualmente accingendovi a raggiungerla. In amore ci sarà un netto miglioramento e buone opportunità per i single. Specie nel periodo estivo potreste fare delle conoscenze importanti con cui costruire relazioni stabili.