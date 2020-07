“Sono gay…”: Beppe Convertini e Alberto Matano, lo squallido attacco di un politico

Alberto Matano e Beppe Convertini nel mirino di un politico

Il giorno seguente la chiusura stagionale de La vita in diretta, Alberto Matano è finito al centro delle polemiche per le pesanti accuse che gli ha rivolto la sua ex collega Lorella Cuccarini. Nonostante le pesanti parole nei suoi confronti, il giornalista calabrese non si è mai espresso sulla vicenda, anzi, l’ex mezzo busto del TG1 non ha risposto nemmeno alle accuse di Pierluigi Diaco.

Il padrone di casa di Io e Te lo ha accusato di essere stato sleale nei confronti della soubrette romana. Nel frattempo, per Matano e Beppe Convertini, che dopo la fine di Italia Sì, giorno per giorno ha iniziato a condurre C’è tempo per, al fianco di Anna Falchi, è giunto uno vergognoso attacco da parte di un noto politico. Di chi si tratta e per quale ragione?

Le pesanti accuse di Mario Adinolfi

Da anni si è sempre parlato della presunta omosessualità di due conduttori Rai, ovvero Alberto Matano e di Beppe Convertini. Stavolta però, il politico Mario Adinolfi ha fatto delle accuse ben precise e dirette che non lasciano spazio a dubbi.

In un post che ha condiviso sui suoi canali social, l’uomo ha scritto: “Con la rimozione di Lorella Cuccarini, immensa icona pop della tv italiana ma con la sfortunata condizione di essere una mamma di famiglia di molti figli e di idee cattoliche, Raiuno completa il processo di omosessualizzazione dei conduttori simbolo dei programmi di quella che una volta era la rete ammiraglia sotto il totale controllo della Dc”.

Nessuna replica da parte di Alberto Matano e Beppe Convertini

Lo sfogo social di Mario Adinolfi non è terminato qui Infatti il noto politico ha scritto anche che Alberto Matano ha giocato sporco contro Lorella Cuccarini che andandosene da La vita in diretta gli ha riservato parole molto dure.

“A tenere in caldo il posto a Matano durante la versione estiva del principale programma di Raiuno (va in onda tutti i giorni per più di due ore al giorno) sarà Beppe Convertini, anche lui conduttore gay che ha rilasciato in queste ore un’intervista di “in bocca al lupo” alla Cuccarini che l’avrà fatta infuriare ancora di più”, ha ribadito l’uomo scatenando una serie di polemiche e l’indignazione del popolo del social. Al momento non sono arrivate le repliche dei diretti interessati. Ecco il post integrale di Adinolfi: