Adriana Volpe prende per i fondelli Giancarlo Magalli a Ogni Mattina [VIDEO]

Adriana Volpe alla guida di Ogni Mattina al fianco di Alessio Viola

Da una settimana Adriana Volpe insieme al suo nuovo collega Alessio Viola sono alla guida di Ogni Mattina, il nuovo format di TV8 che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. Un esordio non proprio soddisfacente per la coppia televisiva, infatti gli ascolti fino ad oggi sono stati sotto la media.

Dopo aver rivisto Andrea Denver, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è tornata, stavolta volutamente, a punzecchiare il suo acerrimo nemico Giancarlo Magalli. Il tutto è accaduto nella puntata di martedì 7 luglio 2020. Complice della battuta è stato il suo compagno d’avventure e la Volpe ne ha approfittato per lanciare una frecciatina velenosa al presentatore de I Fatti Vostri. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in trasmissione.

Adriana Volpe sfotte Giancarlo Magalli in diretta

Nel secondo appuntamento settimanale di Ogni Mattina, Adriana Volpe ha voluto fare gli auguri al collega Alessio Viola perché era il suo 45esimo compleanno. Aprendo la nuova puntata, la moglie di Roberto Parli ha detto: “Buongiorno Alessio. Allora, oggi è il 6 luglio ed è una giornata un po’ particolare, anche perché compiono gli anni Sylvester Stallone, Max Gazzè, Cristina D’Avena, ma soprattutto oggi è il compleanno di Alessio. Auguri! Tu festeggi 45 anni, che bello!”.

A quel punto in modo ironico il collega ha rimproverano simpaticamente l’ex gieffina, ricordando così lo scontro di qualche anno fa tra lei e Giancarlo Magalli. “Ma che hai detto il numero? Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino!”, ha asserito il giornalista. (Continua dopo il video)

I precedenti tra l’ex gieffina e Giancarlo Magalli

La gag tra i due conduttori di Ogni Mattina non è finito qui. Infatti Adriana Volpe ha preso la palla al balzo replicando in questo modo al collega: “Cioè, sono recidiva? Dici? Ho capito: con gli uomini non si può fare!”.

Per i pochi che non ne sono a conoscenza, tre anni fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 durante un appuntamento de I Fatti Vostri aveva detto in diretta l’età di Giancarlo Magalli. Quest’ultimo si era molto risentito arrabbiandosi vistosamente le aveva detto di essere una ‘strega rompipalle’.