Caterina Balivo, la famiglia si allarga. Il lieto annuncio ai follower: “Benvenuto…” [FOTO]

Caterina Balivo fa un dolce annuncio su Instagram

Qualche giorno fa Caterina Balivo ha fatto preoccupare i suoi follower con delle Stories che ha condiviso su Instagram. Filmati realizzati in Toscana dove si trova in vacanza con la sua famiglia. Nel video in questione si vede un temporale e il figlio Guido Alberto che grida di aver visto un serpente in giardino.

Affermazione che ha spaventato la stessa conduttrice Rai e il marito. Ora invece, la professionista napoletana ha voluto fare un dolce annuncio a tutti coloro che la seguono sul social network. In poche parole nella loro famiglia è arrivato un nuovo componente mostrando a loro di chi si tratta.

In famiglia arriva Ermes, un tenero gattino

Come accennato prima, Caterina Balivo ha fatto un annuncio sul suo seguitissimo account Instagram. L foto in questione ritrae un nuovo membro della famiglia, e l’ex padrona di casa di Vieni da me gli ha voluto riservare un benvenuto davvero dolce. “Benvenuto Ermes messaggero di tenerezza. #caterinasecrets #lovefamily. Buona domenica ragazzi qui un gran vento da voi ?”, è questa la didascalia utilizzata dalla moglie di Guido Maria Brera che affianca l’immagine.

Ma colpire i numerosi follower e la novità postata dalla professionista partenopea, che appunto ritrae Ermes. Quest’ultimo non è altro che un meraviglioso gattino che arriva per far compagnia ed allietare le giornate di tutti i componenti della sua famiglia, in particolare i due figli Guido Alberto e Cora. (Continua dopo il post)

Caterina Balivo fa le presentazione ai suoi follower

Il gattino che si chiama Ermes, nella foto in questione, appare mentre si trova in piedi, sullo schienale di un divano. Nello scatto si vede anche l’abitazione di Caterina Balivo facendo intendere che lei e la sua famiglia hanno lasciato la Toscana e tornati nella loro abitazione di Roma.

Il contenuto condiviso su Instagram è piaciuto tanto al suo folto numero di follower, infatti in pochissimo tempo ha ricevuto oltre 16 mila mi piace e centinaia di commenti che si complimentano per il nuovo arrivato. Tra loro alcuno utenti hanno sottolineato la bellezza del micio facendo dei paragoni con i propri felini. Un ‘internauta, ad esempio, ha scritto: “È bellissimo… somiglia tanto alla mia Milou ma con il pelo corto! Che amore”.