Aurora Ramazzotti polemica su Instagram: “Questa è una vera tragedia…”

La primogenita dell’ex conduttrice di Striscia la Notizia Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, ha innescato una polemica con i suoi tantissimi fans con un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram. Aurora Ramazzotti, che al momento è seguita da circa 1,9 milioni di followers, non si tira mai indietro quando c’è da polemizzare. Non è nuova, infatti, a diatribe social – a volte anche con mamma Michelle – o battaglie virtuali.

Aurora Ramazzotti e il suo amore Goffredo

La giovane Aurora ha già iniziato le vacanze, che sta trascorrendo con la famiglia e la sua dolce metà Goffredo Cerza, districandosi tra il lavoro. Aurora Ramazzotti è infatti diventata inviata del programma televisivo Ogni Mattina, in onda su Sky e in chiaro su Tv8, condotto da Adriana Volpe. I maligni hanno già parlato di porte privilegiate in tv per la figlia di Michelle e dell’amatissimo cantante romano.

Aurora Ramazzotti si sposta spesso quindi per motivi di lavoro. Si trova spesso a soggiornare in hotel e a parlare di come l’emergenza Covid abbia inevitabilmente condizionato i soggiorni. Proprio durante uno di questi soggiorni, a Bari, la ragazza si è sfogata su Instagram sulle restrizioni previste per la colazione, dal momento che, causa distanziamento sociale, sono vietati i buffet. (Continua dopo il post)

Aurora Ramazzotti e la simpatia ereditata dalla mamma

Aurora ha detto che vi è bisogno di affrontare una questione molto seria, ovvero i buffet al tempo del Covid, dal momento che, la loro sospensione hanno annullato la poesia del viaggio. E così ha chiesto ai suoi tantissimi followers di raccontare le loro esperienze negli hotel in questi primi viaggi post quarantena. Aurora, che sembra proprio aver ereditato la simpatia materna, ha detto che le norme sono state fatte per evitare che qualcuno si ingozzi con 27 croissant.

La ragazza ha inoltre rincarato – simpaticamente – la dose, dicendo che il bello dei buffet è che potevi mangiare tutto quello che volevi senza che nessuno ti fermasse. Ed era bello, ha concluso, perchè potevi distruggerti senza sensi di colpa o avere la paura di essere giudicato. Aurora Ramazzotti ha definito tutto questo – tra le risate – una vera tragedia.

Nonostante il chiaro intento ironico del post, la giovane ha dovuto poi subito rettificare che si trattava di uno scherzo innocente. Molti suoi followers durante la diretta hanno riso e scherzato insieme a lei. Ma qualcuno deve essersi sentito offeso dalle sue parole.