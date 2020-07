Alena Seredova, ‘la carezza di Buffon’ emoziona l’attrice: la foto fa il giro del web

Alena Seredova in vacanza a Forte dei Marmi

Qualche settimana fa Alena Seredova è diventata madre per la terza volta. Infatti, dopo David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio fallito con Gigi Buffon, da poco la donna ha messo al mondo Vivienne Charlotte. Quest’ultima è il frutto dell’amore tra la modella ed attrice e Alessandro Nasi, la persona che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo il tradimento subito dal portiere della Juventus.

In questi giorni la Seredova è in vacanza insieme alla sua famiglia allargata e il suo compagno nella meravigliosa cornice di Forte dei Marmi, in Toscana. Visto il luogo splendido, Alena ne sta approfittando per realizzare alcuni scatti ricordo che poi condivide sul suo account Instagram seguito da oltre 500 mila follower.

Il matrimonio naufragato tra Alena Seredova e Gigi Buffon

In una delle foto che Alena Seredova ha postato su Instagram sono presenti anche David Lee e Loius Thomas, i due figli nati dal matrimonio naufragato con lo sportivo Gigi Buffon. Ricordiamo infatti, che il portiere della Juve e la nota modella ceca Alena negli Anni Duemila hanno vissuto insieme dei momenti fantastici. Nel 2011, dopo essere diventati genitori, Gigi e Alena hanno deciso di convolare a nozze con una cerimonia sfarzosa. Ma dopo soli tre anni di matrimonio, i due si sono lasciati.

Per quale ragione? La giornalista sportiva Ilaria D’Amico ha intrapreso una relazione extraconiugale col portiere della Nazionale. L’attrice venne a conoscenza del flirt in un modo davvero assurdo, ovvero mentre si trovava in auto ha ascoltato una trasmissione radiofonica nella quale si parlava della vicenda. La separazione è arrivata nel 2014.

David Lee Buffon dà una carezza alla sorellina Charlotte Vivienne

Dopo anni di grandi difficoltà, da qualche tempo Alena Seredova ha ritrovato la voglia di vivere grazie alla presenza del nuovo compagno Alessandro Nasi. Dopo gli scontri iniziali, oggi con l’ex marito Gigi Buffon i rapporti sono pacifici. In una delle foto postate su Instagram si vede un Buffon che ha emozionato il web.

Ovviamente non si tratta del portiere della Juventus ma il figlio David Lee. Quest’ultimo dà una tenera carezza alla piccola sorellina Charlotte Vivienne che dorme tranquilla nella sua carrozzina. Il contenuto in poco tempo ha ricevuto una valanga di mi piace e commenti emozionati per la tenera foto. Eccola: