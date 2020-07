Laura Freddi pronta per un nuovo matrimonio? Pare proprio di sì

Laura Freddi, dopo le polemiche che l’hanno travolta nelle ultime settimane, tra Paolo Bonolis e la moglie, potrebbe essere finalmente pronta per convolare a nozze. Un momento che la donna ha sempre desiderato moltissimo e che, adesso, potrebbe davvero essere molto più vicino di quanto si pensi. A dichiararlo è stata lei stessa in una recente intervista.

L’amore con il compagno, d’altro canto, è incredibilmente forte per Laura Freddi che ha trovato in Leonardo D’Amico anche un ottimo padre per la figlia che ha avuto in tarda età. Diventare mamma era un altro dei suoi sogni più grandi di cui più volte, anche all’interno dell’ambiente televisivo, aveva manifestato. Madre e sposa, non potrebbe andare meglio! Ecco i dettagli.

Laura Freddi, matrimonio saltato

Laura Freddi, come accaduto a molti in questi ultimi mesi, ha dovuto rimandare il proprio matrimonio a causa dell’emergenza legata al Covid-19. La conduttrice ha tenuto a precisarlo ancora una volta nel corso di un’intervista rilasciata ultimamente al settimanale Oggi. “Io e Leonardo avevamo già programmato le nozze per ottobre” ha raccontato la donna, proseguendo “Abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia”.

Attualmente, quindi, è certo che i due si sposeranno anche se né Laura Freddi né il compagno si sono mai sbilanciati su una possibile data. Il matrimonio, comunque, dovrebbe svolgersi il prossimo anno andando a coronare un grande sogno dell’ex compagna di Paolo Bonolis. Dopo la nasciata di Ginevra, avuta a 45 anni, i fiori d’arancio rappresentano l’ultimo tassello del puzzle per raggiungere la piena felicità.

Il matrimonio in chiesa

Sempre durante la stessa intervista, Laura Freddi ha cercato di descrivere come sarebbe il suo matrimonio dei desideri. “Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi” ha raccontato, aggiungendo “un’emozione che spero di vivere presto”. È proprio a questo punto che viene anticipato che la cerimonia si svolgerà nel 2021 “Voglio che sia una grande festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno”.

Se, adesso, si sta parlando in maniera più “concreta” del matrimonio tra Laura Freddi e il suo compagno, bisogna ricordare che non è certo la prima volta che i due parlano di convolare a nozze. Dopo il matrimonio finito con Claudio Casavecchia, difatti, sposare il compagno di cui è molto innamorata è il desiderio più grande per la conduttrice. Adesso, comunque, è solo questione di tempo, potremmo presto conoscere una data ufficiale.