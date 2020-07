Francesco Facchinetti incontenibile su Instagram: “Sto davvero vivendo un sogno…”

Francesco Facchinetti, e sua moglie Wilma Helena Faissol, si stanno godendo le loro vacanze, in famiglia, nella bellissima Sardegna. L’ex cantante e fglio del leader dei Pooh Roby Facchinetti e la modella brasiliana hanno raggiunto l’isola la scorsa settimana. Facchinetti, dopo l’avventura come conduttore di The Ultimate Beastmasters, in onda su Netflix al fianco di Bianca Balti ha deciso di godersi delle meritate vacanze.

Facchinetti in le foto della sua famiglia

Oltre a Francesco e Wilma, in Sardegna sono sbarcati anche i figli nati dalla loro relazione, Leone di 5 anni, Lavinia di 4, ma c’è anche Mia di 8 anni, nata dalla relazione precedente di Facchinetti con la conduttrice Alessia Marcuzzi. I due sono rimasti in ottimi rapporti ed è possibile che la conduttrice di Temptation Island Vip abbia deciso di allontanarsi per qualche giorno. Alessia è infatti finita nell’occhio del ciclone del gossip: avrebbe infatti avuto con un flirt con il presentatore di Made in Sud, Stefano De Martino.

Piccola avventura però scoperta da Belen Rodriguez che lo avrebbe lasciato proprio per questi motivi. Alessia Marcuzzi è stata paparazzata in costiera amalfitana, insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. Facchinetti e sua moglie invece si trovano nella parte nord-est dell’isola, in quel paradiso noto come Costa Smeralda.

Facchinetti, 40enne, in una foto pubblicate su Instagram tiene in braccio la moglie 38enne, mentre scrive di essere davvero fortunato. In altre foto invece è ritratto in compagnia di tutti i suoi figli (i bambini vanno molto d’accordo tra loro) mentre si dichiara felice per il sogno che sta vivendo. Tutte foto fatte a mollo nel mare, felice e spensierato. (Continua dopo il post)

La nuova vita di Facchinetti

Nelle stories di Instagram, Francesco Facchinetti, ha spiegato che si trovano in particolare nel Golfo di Marinella, località dove la famiglia Facchinetti trascorre le vacanze da anni. Francesco, infatti, è praticamente cresciuto tra questi posti e Bergamo, sua città natale. Facchinetti, spiega che il posto lo porta indietro di quasi 40anni, aggiungendo che nel 1990, su quella spiaggia, era tutto deserto, mentre ora c’è uno stabilimento balneare.

Nelle foto, fatte chiaramente in costume e a torso nudo, Francesco Facchinetti mette in mostra i suoi tantissimi tatuaggi. Alcuni di questi hanno creato qualche problema all’ex cantante di Capitano Uncino, dal momento che si è tatuato alcuni nomi delle sue ex. Ha però chiarito che appena potrà aggiungerà un nuovo tatuaggio con il nome dell’attuale compagna Wilma.