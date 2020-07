Pipistrello gigante fotografato nelle Filippine: la verità sulla foto

Da qualche ora circola sui social network una fotografia che mostra quello che sembra essere un pipistrello gigante, dalle dimensioni umane. Lo scatto avvenuto nelle Filippine non è un montaggio ma racconta una mezza verità.

Pipistrello gigante: la foto non è un falso

La foto del pipistrello gigante, come anticipato, non è un falso. In realtà, è autentica al 100%. Tuttavia sebbene non siano stati applicati trucchi e modifiche alla foto, l’animale è preso da una prospettiva tale da far sembrare il Busto dello stesso alto circa un metro e mezzo.

L’immagine mostra la creatura – che, giusto per essere precisi, è una gigantesca volpe volante incoronata d’oro – appesa a testa in giù. Lo scatto è stato condiviso su Twitter dall’utente @ AlexJoestar622 che ha detto: “Ricordi quando ti ho raccontato che in tutte le zone delle Filippine avevano pipistrelli di dimensioni umane? Sì, questo era quello di cui parlavo.” Quindi, se chiamare questo pipistrello “a misura d’uomo” è in parte un errore, resta comunque il fatto che si tratta sicuramente di uno dei pipistrelli più grandi del mondo.

Info in più su questa volpe volante

Per avere più chiara la situazione in merito a questo animale, possiamo dire che esso ha in realtà un’apertura alare che potrebbe essere considerata a misura d’uomo, perché le sue ali possono essere larghe fino a un metro e mezzo. Tuttavia, il corpo nel suo insieme, o in generale quello rappresentativo della volpe volante, pur sembrando massiccio, è probabilmente alto solo circa una trentina di centimetri.

Per quel che riguarda la dieta della volpe volante gigante incoronata d’oro, è un animale a dir poco innocuo, si nutre di erba, di fichi e talvolta saltella sulle foglie. La specie esclusivamente nelle Filippine e inizialmente ne esistevano tre sottospecie, di cui due sono estinte. L’animale pare essere n via di estinzione a causa della deforestazione e del bracconaggio per il cibo.

Com’è possibile che il pipistrello sembri gigante?

Possiamo quindi concludere dicendo che questa immagine è in realtà solo un esempio intelligente di prospettiva forzata. In pratica si scatta una foto in modo tale che qualcosa sembri o più grande, o davvero piccolo, quando in realtà è di dimensioni normali e in una prospettiva leggermente diversa. È una tecnica molto peculiare, che è stata ampiamente utilizzata nella trilogia de Il Signore degli Anelli per far sembrare minuscoli gli hobbit, quando in realtà hanno probabilmente le stesse dimensioni degli attori a cui sono vicini