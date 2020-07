Stefano De Martino beccato con Mariana Rodriguez sulla barca vicino a quella di Belen (FOTO)

Dopo lo scoop su Belen e la nuova fiamma, anche Stefano De Martino è stato beccato nella dolce compagnia di Mariana Rodriguez. Il magazine di Alfonso Signorini “Chi” ha sganciato delle bombe pazzesche in merito alla coppia più discussa del momento.

Nel numero, che sarà in edicola a partire da domani, c’è un articolo dedicato al ballerino napoletano inerente un weekend romantico trascorso in compagnia della bellissima modella. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Stefano e il weekend con Mariana Rodriguez

La storia tra Stefano e Belen è volta al capolinea ed entrambi sembrano aver voltato subito pagina cimentandosi in nuove conoscenze. Se la showgirl si è lasciata consolare da un imprenditore, il ballerino sembra esserci gettato su di una modella. Stefano De Martino, infatti, è stato beccato in compagnia di Mariana Rodriguez. Nonostante il cognome sia lo stesso di sua moglie, l’identità della donna in questione è ben diversa. Il settimanale Chi li ha immortalati a Napoli sulla barca del conduttore.

I due hanno trascorso tutto il fine settimana insieme e non sono mancati i momenti di grande complicità. Entrambi si conoscevano già da diverso tempo, ma poi è stato Stefano a fare i primi passi sui social per tentare un approccio con la protagonista Ad ogni modo, la cosa più particolare è data dal fatto che la barca del ballerino pare fosse ormeggiata non lontano da quella della sua ex. (Continua dopo la foto)

Il web contro De Martino e Belen

Ebbene si, i genitori del piccolo Santiago hanno trascorso il fine settimana nello stesso posto, ma su due barche diverse e con compagnie differenti. Questa è certamente una cosa singolare che sta facendo parlare non poco tutti i fan della coppia. Molti utenti di Instagram, infatti, non hanno potuto fare a meno di commentare l’ipotetico flirt nato tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez.

Il condizionale è d’obbligo in quanto il conduttore ci ha tenuto a chiarire che, nel caso in cui dovesse trovare l’amore, non esiterà a rendere pubblica la notizia verso tutti i suoi fan. Sul web, intanto, si stanno diffondendo commenti molto pesanti di persone che stanno accusando i due protagonisti di cambiare partner come fossero mutande. Altri, invece, hanno posto l’accento sul piccolo Santiago e sul fatto che venga sballottato a destra e a manca per il comportamento dei suoi genitori.