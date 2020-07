Temptation Island, Antonella Elia mette le mani addosso a Pietro: anticipazione bomba (FOTO)

Sul profilo Instagram di Amedeo Venza è appena apparsa un’anticipazione clamorosa su Antonella Elia e Pietro Delle Piane di Temptation Island. Come tutti i telespettatori sapranno già, il programma è registrato con un certo anticipo, pertanto, le puntate vanno indietro di diversi giorni.

Giovedì prossimo andrà in onda la seconda puntata, ma le registrazioni sono quasi terminate. Pertanto, in queste ore è trapelato uno scoop in merito al falò di confronto tra la coppia più discussa del reality. Vediamo tutti i dettagli.

Pietro e Antonella a Temptation Island

Tra i personaggi più eccentrici di questa edizione di Temptation Island ci sono sicuramente Antonella Elia e il suo compagno Pietro. Il temperamento alquanto esuberante della donna ha sempre lasciato immaginare che ne sarebbero successe delle belle durante il reality show. Fino a questo momento, però, la protagonista ha mantenuto un certo sangue freddo, anche perché il suo compagno non è ha dato troppo modo di lamentarsi. Già nella seconda puntata, però, potremmo assistere a dei colpi di scena un po’ più movimentati.

Ad ogni modo, il vero momento esilarante pare si sia verificato in occasione del falò di confronto finale. Per il momento non è chiaro se i due abbiano deciso di arrivare fino alla fine dei 21 giorni per poi potersi incontrare, oppure se abbiano richiesto un incontro anticipato. Ciò che, però, sembra essere alquanto chiaro è che la Elia non ha affrontato affatto con diplomazia il momento.

La Elia aggredisce Delle Piane

Stando a quanto trapelato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, pare che Antonella Elia abbia messo le mani addosso a Pietro a Temptation Island. Nel momento in cui i due si sono affrontati al confronto finale, la donna non avrebbe reagito molto bene dinanzi alcuni comportamenti adoperati da lui durante le settimane trascorse nel villaggio dei fidanzati. Per tale motivo, senza esitare minimamente, pare abbia cominciato ad aggredirlo fisicamente.

Questo avvenimento dovrebbe essere trasmesso in occasione dei una delle ultime puntate del reality show incentrato sulle tentazioni. Le puntate in totale sono 6, e andranno in onda tutte di giovedì fino al 6 agosto. Per tale ragione, questo episodio verrà trasmesso, quasi certamente, in tale data o il giovedì prima. Dunque, non ci resta che attendere le prossime messe in onda per scoprirne per quale motivo la showgirl si sia infuriata così tanto e, soprattutto, per capire se ha deciso di uscire dal programma con lui oppure no.