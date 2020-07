Il Segreto puntata dell’8 luglio 2020: Angustias ha mentito

Il Segreto con la puntata dell’8 luglio 2020 va in onda su Canale 5 alle 15.45. Pepa è riuscita con un sotterfugio ad appropriarsi della cartella del medico, così da sottrarre il suo ricettario. Ha quindi chiesto ad Emilia di aiutarla a scrivere una lettera che le permetta di recarsi nella casa di cura in cui è stata ricoverata Angustias, così da scoprire la verità sulla gravidanza di Martin e dire a Tristan come stanno davvero le cose.

Tristan, dal canto suo, ingannato da Francisca, crede che la moglie sia al sanatorio per colpa di Pepa e così continua ad evitarla e intimarle di non farsi più vedere. In queste puntate della soap Il Segreto inoltre, Raimundo ha fatto adirare Francisca, che non è riuscita ad impedirgli di costruire la locanda, mentre Juan è in procinto di partire per la Francia e realizzare il suo sogno di artista, anche se questo comporta il non vedere più Soledad.

Il Segreto puntata dell’8 luglio 2020 su Canale 5

Pepa deve trovare assolutamente il modo di dimostrare che Martin sia suo figlio e così, una volta che si è intrufolata nella stanza della moglie di Tristan, si mette alla ricerca della cartella clinica di Angustias. Intanto, Raimundo viene a sapere che Francisca non si è arresa e ha mobilitato i suoi avvocati per non far partire i lavori per la locanda. Come se non bastasse, l’Ulloa scoprirà nella puntata di domani de Il Segreto che la Montenegro ha bloccato il prestito richiesto alla banca per i lavori alla taverna. Il padre di Emilia tuttavia prometterà di fare il tutto e per tutto per arrivare al suo obiettivo.

Le trame della puntata di domani de Il Segreto raccontano che Juan ripenserà alla proposta di studiare in Francia e capirà che il suo futuro è con Soledad. Francisca, capendo che sia figlia vede ancora il Castaneda, andrà su tutte le furie e penserà a come dividerli per sempre.

La verità su Martin

Purtroppo, nella puntata di domani della soap Il Segreto, Francisca studierà un modo per sì che Soledad si allontani dall’odiato Juan e sposi un uomo nobile alla sua altezza. Hipolito sarà alle prese con le prove per la degustazione del dado, mentre Tristan continuerà a pensare a Pepa, nonostante si convinca del contrario.

Nell’episodio de Il Segreto in onda domani, mercoledì 8 luglio 2020 su Canale 5, Pepa troverà la cartella di Soledad e finalmente saprà che la donna ha mentito sulla sua gravidanza. Ora può dire a Tristan che Martin è suo figlio.