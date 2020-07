Sebastian Athie, attore e star di Disney Channel è morto a soli 24 anni

Sebastian Athie, la morte del giovane attore è avvolta nel mistero

Sebastian Athie, celebre Star Disney muore all’età di 24 anni avvolto nel mistero. Il ragazzo è stato trovato morto in circostanze sospette sulle quali bisognerà indagare probabilmente a lungo. Il protagonista di Once ha ricevuto sui social tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei suoi fan che si sono dichiarati dispiaciuti e stravolti dal suo decesso.

Molti hanno scritto che la sua arte ed il suo sorriso rimarranno sulla terra per sempre. Un sorriso che ha portato gioia e serenità, un volto angelico che viene a mancare ancora una volta sulla terra.

Chiunque lo ricorderà sia per la professionalità, sia per la sua bontà d’animo, la famiglia, i colleghi, gli amici, i fan sono sconvolti da quanto successo e faticano ad accettare la realtà dei fatti. Un ragazzo cordiale, di cuore che in ambito lavorativo si è sempre distinto, bravo e simpatico come pochi. Come si legge sui social: ad andarsene sono sempre i migliori.

Sebastian Athie i messaggi di cordoglio dei suoi fan, di Disney Channel e dell’associazione attori messicana

Sebastian Athie è stato ricordato da Disney Channel oltre che dalla famiglia e dai fan che gli hanno dedicato qualche parola sui social. La stessa cosa ha fatto anche l’associazione Nazionale attori del Messico che gli aveva dato la possibilità di sfondare nel mondo del cinema.

L’associazione scrive di aver ricevuto dal nulla la brutta notizia e di poter condividere la solidarietà, il dispiacere, la tristezza e gli abbracci da parte dei fan nei confronti della famiglia. Un decesso inaspettato che non può fare altro che stringere tutti attorno ad un caloroso abbraccio soprattutto nei confronti dei suoi genitori.

Ecco la sua breve carriera: l’attore più pagato nel sud America

L’attore era diventato famoso proprio nella serie in cui interpretava Lorenzo Guevara. Si è fatto da solo, non ha mai accettato aiuti da parte di attori ecc. Ha voluto studiare ed imparare per poi arrivare a raggiungere questo importante traguardo. Tra l’altro l’ha fatto proprio in fretta dato che aveva iniziato a recitare a 16 anni, quindi nel 2012 e piano piano è cresciuto fino ad arrivare al 2017 anno in cui ha iniziato a recitare nella serie.

Soltanto a quel punto è diventato uno degli attori più conosciuti nonostante i suoi 24 anni, l’attore più amato e di conseguenza anche il più pagato di tutto il Sud America. Le circostanze della sua morte lasciano un po’ perplessi, i suoi familiari chiedono di capire cosa sia successo, se si è trattato di morte naturale o di morte causata da altro.