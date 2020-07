Viola Valentino choc: il fidanzato Francesco Mango ha avuto malore

Viola Valentino difficile vedere soffrire il suo fidanzato e non poterlo aiutare

Viola Valentino ha raccontato quanto sta vivendo insieme al suo compagno che ha avuto inaspettatamente un malore. Francesco Mango è stato male, per lei è stato straziante e difficile vederlo lamentarsi, stare male e non poter fare nulla per alleviargli i dolori. Per loro sono state giornate e nottate difficili.

Lo ha scritto in un post su Instagram affiancando una foto in cui sono insieme felici più che mai. Nel messaggio sembra essere abbastanza palese che Viola Valentino sia amareggiata per ciò che hanno vissuto, ha scritto che la vita è stata crudele. La vita fa sgambetti a chi non lo merita, il suo compagno è proprio la dimostrazione vivente.

Viola Valentino la rivelazione: Mango è un veggente sapeva già a cosa andava incontro

Viola Valentino ha poi affermato che l’uomo è un veggente. Ciò che è successo infatti non è del tutto avvenuto dal nulla ma è come se in un certo senso fossero stati avvisati un pò di tempo prima. Ricorda che due anni fa, mentre lei stava facendo un concerto la avvisò che dopo 2 anni sarebbe successo qualcosa di veramente brutto e difficile per lui. Così la donna ha scoperto dei suoi “poteri”. Da allora in poi ciò che ha annunciato è avvenuto subito dopo quindi ha confermato di esser sensibile a qualcosa. Troppe coincidenze che non sembrano essere tali.

Ad ogni modo dopo questo post pubblicato su Instagram i suoi fan si sono allarmati, le hanno chiesto cosa fosse successo. Lei ha preferito non entrare nel particolare e non sbilanciarsi. Ha risposto soltanto ad una sua amica che le chiedeva come tutti gli altri di cosa stesse parlando.

Il post su Instagram lancia una vera e propria bomba

A lei ha detto che avrebbe dato le giuste spiegazioni in privato. Però poi ha aggiunto che se non fosse stata insieme a lui, al momento giusto, adesso non sarebbe di fianco a lei a rompere le scatole. Tra un in bocca al lupo e l’altro si spera che il suo fidanzato stia meglio e che le sue condizioni siano del migliorate.

Non sembra essere una situazione facile, tra l’altro la risposta data alla sua amica sembra essere abbastanza positiva, quindi non rimane che sperare vada tutto bene. La speranza è l’ultima a morire. Questo 2020 è stato il peggiore in assoluto, troppi eventi negativi l’uno dietro l’altro, nessuno è riuscito a mantenere la serenità.