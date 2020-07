Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili “separati in casa per ……”

Benedetta Rossi, cosa è successo con Marco?

Benedetta Rossi la Food Blogger più amata in tutta Italia ha annunciato l’inizio della nuova stagione di Fatto in casa per voi e afferma di essere tanto nervosa, emozionata ed ansiosa per la nuova avventura.

La donna è spontanea è simpatica come sempre, forse per questo è riuscita ad attirare l’attenzione dei suoi follower che le hanno scritto su Instagram di essere felicissimi di poterla vedere per tanto tempo.

In occasione delle anticipazioni del nuovo programma, la cuoca ne approfitta per raccontare anche un aneddoto che ha a che fare con la sua vita privata e sentimentale. Il marito Marco Gentili presente durante la diretta di Benedetta sottolinea che c’è qualcosa che sta per essere svelato e che lascerà tutti sconvolti. Così la cuoca afferma che lei ed il marito sono separati. Ma cosa sta succedendo tra i due? Sembravano andare d’accordo, sembravano essere tanto complici. E invece…..

Benedetta Rossi incalza il marito: “Non ho dormito per niente”

Benedetta Rossi, la notizia di gossip non è quella che si aspettava il mondo social. E’ vero che lei e il marito sono separati ma soltanto per la notte e per necessità. Il marito spiega che voleva farla dormire con Nuvola sapendo che ci teneva tanto e che le avrebbe fatto piacere.

Poi la Rossi aggiunge che in realtà lei non ha dormito per niente, mentre lui ha dormito con Nuvola. Ecco come stanno le cose. E così i due hanno fatto ridere il mondo del gossippe come lo chiamano tutti e due. Hanno smorzato la tensione per tralasciare l’ansia prima delle nuove puntate.

Come si sono organizzati per la registrazione delle nuove puntate?

Il programma inizia in un momento tanto difficile post coronavirus, quindi bisognerà rispettare le direttive del distanziamento sociale. La cuoca racconta che i ragazzi dello staff hanno già sistemato quello che sarà il suo studio, telecamere, strumenti vari, postazioni ecc. La sera poi lei è andata a dormire e non è riuscita a chiudere occhio per la preoccupazione. Ha dormito soltanto dalle 11 all’1.

Poi è rimasta con gli occhi spalancati fino alle 7. In realtà sa come funziona, sa cosa fare, conosce questo mondo. Nonostante questo continua ad essere preoccupata ed in ansia. E’ sempre così, afferma, la prima notte non dorme mai. Poi tutto passa. Intanto è partita dal nulla, da un semplice canale Youtube ed è riuscita ad avere un programma tutto suo. Cosa potrebbe desiderare di più di questo?