Harry a cena con una vip: Meghan Markle una furia (FOTO)

Harry e Meghan ancora una volta sotto i riflettori

Harry e Meghan in qualche modo riescono sempre a far parlare di loro e ad essere sotto i riflettori. Le ultime indiscrezioni parlano chiaro e non dicono niente di positivo. Meghan sembrerebbe essere tanto arrabbiata, anzi è proprio andata su tutte le furie come qualsiasi donna gelosa avrebbe fatto. Il tutto a causa di una cena alla quale Il marito avrebbe partecipato in compagnia di una famosa cantante.

Harry e la sua sposa hanno lasciato il Regno Unito ed iniziato una nuova vita oltreoceano, lontani dalla famiglia reale che a quanto pare creava non pochi problemi. Ma i problemi sembrano seguirli ed ecco che hanno litigato a causa della cena con la cantante Adele. (Continua dopo la foto)

Harry ha nostalgia di casa, per questo motivo è andato a cena con Adele

Harry secondogenito di Lady D e del Principe Carlo secondo alcuni tabloid ha nostalgia di casa, quindi potrebbe aver cercato un po’ di conforto tra le braccia di una connazionale. La sua scelta è ricaduta su Adele. Forse il reale problema è che era da solo con lei senza la moglie.

Appena Meghan lo ha saputo è andata su tutte le furie. Poi ci hanno pensato ai tabloid a spiegare che Harry non è andato a cena con Adele In segreto. Non ha nascosto l’amicizia o addirittura l’uscita con la cantante. È stata piuttosto la moglie a non rendersi conto di ciò che stesse succedendo attorno a lei.Ecco infatti che i follower della coppia hanno scritto che non c’è nulla di male in un’uscita tra amici soprattutto se l’ex Principe ritiene di aver bisogno di un attimo di svago, di un’uscita tutta per sé.

Il principe sente di essere trascurato dalla moglie, crisi?

Tra l’altro sempre secondo i giornali di gossip sembrerebbe che il figlio del principe Carlo si senta parecchio trascurato dalla moglie Meghan che sarebbe sempre impegnata con il figlio. Non avrebbero più tempo per loro, non avrebbero più un attimo di pace e di relax.

Insomma tra alti e bassi i due proseguono la loro storia d’amore. Le malelingue scrivono sui social e si chiedono cosa succederebbe qualora i due decidessero di lasciarsi. Harry in questo modo avrebbe definitivamente perso il suo posto al palazzo, il ruolo all’interno della famiglia reale e la moglie. Potrebbe essere costretto a dare ragione a coloro che sin dal primo momento si sono esposti in negativo affermando che la relazione tra lui e Meghan sarebbe stata assolutamente sbagliata.