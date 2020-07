Rita Dalla Chiesa vuole condurre Lo Sportello di Forum: affronto a Barbara Palombelli?

Rita Dalla Chiesa vorrebbe condurre Lo Sportello di Forum

Nella giornata di lunedì Rita Dalla Chiesa ha fatto una diretta insieme al profilo Instagram di Davide Maggio. Trovandosi a tu per tu con la nota giornalista, il blogger ne ha approfittato per chiederle se vorrebbe tornare a condurre una trasmissione in particolare. A quel punto la saggia di Italia Sì senza giri di parole ha svelato ai follower che la stavano seguendo il suo grande sogno nel cassetto.

“Se mi ridessero Forum su Rete 4 mi piacerebbe molto ricondurlo…”, naturalmente la professionista di Casoria si riferiva a Lo Sportello di Forum, lo spin-off che va in onda su Rete 4 alle 14. Nonostante siano trascorsi diversi anni da quando ha lasciato il Tribunale televisivo Mediaset, la donna continua ad essere legata al format che le ha regalato il successo e che ha presentato per decenni. Cosa ne penserà in tutto questo la collega Barbara Palombelli che ha ereditato la trasmissione da lei?

Il grande sogno della giornalista napoletana

Qualche giorno fa Rita Dalla chiesa ha realizzato una dirette Instagram con Davide Maggio. In pratica l'ex moglie di Fabrizio Frizzi vorrebbe essere al timone di un programma televisivo che si occupa del mare e della natura in generale.

“Vorrei tanto condurre una trasmissione sul mare e sui viaggi…”, ha asserito la donna. A quel punto è intervenuto Maggio dicendo: “Tu dovresti fare La vita in diretta…Oppure staresti bene al posto della Bortone…”. La Dalla Chiesa ha lanciato una frecciata ai vertici di Viale Mazzini dicendo: “Però se non mi hanno chiamato vuol dire che pensano che il volto giusto sia la Bortone e non io…”.

Rita Dalla Chiesa pentita di aver lasciato Forum

Qualche giorno fa Rita Dalla Chiesa era finita al centro delle polemiche per un post su Twitter nel quale chiedeva l’estinzione del popolo cinese che continua a organizzare il festival dei cani. in quell’occasione Maurizio Costanzo prese le sue difese.

Nella giornata di lunedì invece, durante la diretta Instagram con Davide Maggio, la giornalista partenopea ha detto: “Se la telefonata non arriva non so cosa fare…Ho fatto una scelta anni fa…L’ho pagata e la sto pagando…Mi sono fatta male però sono risalita…”. Dopo le sue dichiarazioni, Rai e Mediaset decideranno di affidarle qualcosa di valido?