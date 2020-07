Il dramma di Daniela Martani: “Mi è stato vietato un programma Rai”

Il dramma di Daniela Martani, che le è stato vietato di partecipare ad un noto programma Rai. L’attivista vegana, ex concorrente del Grande Fratello, da anni fa parlare di se per i suoi ideali contro chi mangia la carne e a favore della tutela degli animali.

Celeberrime le sue liti con Giuseppe Cruciani a La Zanzara e nei vari talk show in cui si trova in disaccordo con gli opinionisti che non la pensano come lei.

L’esperienza al Grande Fratello 9

Daniela Martani, in molti la ricorderanno per la sua presenza nell’edizione 2009 del Grande Fratello. Infatti, in tale edizione venne molto discussa per il fatto di aver abbandonato il suo posto di lavoro, all’epoca hostess di Alitalia, per presenziare nella casa più spiata d’Italia. Una storia che è finita con la ragazza che ha abbandonato la trasmissione, ma ciò non le ha evitato il licenziamento dall’azienda.

La Martani dopo l’esperienza al Grande Fratello ha tentato una carriera da cantante di pianobar, mentre negli ultimi anni ha assunto una nuova popolarità per il suo essere vegana, oltre all’episodio che l’ha vista ricevere un bacio dallo youtuber Federico Clapis mentre veniva intervistato proprio da lei. L’ex hostess dell’Alitalia ha denunciato un episodio che, sicuramente, farà molto discutere nelle prossime ore.

Il dramma di Daniela Martani che non può partecipare ad una trasmissione

Il dramma di Daniela Martani. La vegana in un recente post su Twitter ha denunciato un fatto in cui è stata protagonista. In pratica, stando a quanto da lei detto, le è stato vietato di partecipare ad un provino per un noto programma Rai. Stiamo parlando di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti che, quest’anno, giungerà alla decima edizione.

Ecco il messaggio scritto dalla ex pasionaria: “Sappiate che nonostante io sia una cantante che fa questo mestiere da anni mi viene impedito di fare il provino x il programma #taleequaleshow perché risulto antipatica alla capo progetto Ivana Sabatini con cui non ho mai avuto a che fare La meritocrazia in Rai”. Il post finisce con la Martani che ha taggato l’attuale direttore di Rai 1 Stefano Coletta, in attesa di una risposta, magari, di quest’ultimo.