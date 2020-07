Belen Rodriguez fa la parodia di Stefano De Martino: “Quando m’innamorerò…” il video spopola (FOTO)

Continua la guerra tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, poco fa la showgirl ha addirittura osato fare la parodia del suo ex. Molti fan sono in ansia di scoprire direttamente dalle loro bocche cosa stia succedendo nella loro vita sentimentale.

Nessuno dei due protagonisti, però, sembra pronto a rivelare qualcosa di più, anche se i gossip sul loro conto si susseguono. Proprio poche ore fa, la showgirl ha pubblicato delle Instagram Stories davvero molto divertenti, che lasciano trasparire un velato risentimento contro il suo ex.

Le precedenti dichiarazioni di Stefano De Martino

Anche se la showgirl e il ballerino stanno provando a mantenere il riserbo in merito alla loro storia, sul web circolano numerosi indizi e segnalazioni. Il settimanale Chi, ad esempio, ha sganciato due bombe assurde inerenti i rispettivi nuovi flirt della coppia. Ad ogni modo, un po’ di giorni fa, il conduttore di Made in sud aveva esortato i fan a darsi una calmata e a non affibbiargli a tutti i costi un nuovo flirt. Quando si sarebbe innamorato o avesse cambiato qualcosa nella sua vita sentimentale, lo avrebbe certamente comunicato a tutti.

Queste parole hanno generato molto clamore ma, a quanto pare, non sono state molto gradite da sua moglie. Belen Rodriguez, infatti, ha deciso di fare una parodia di Stefano De Martino adoperando un tono anche alquanto nervoso. Nello specifico, la modella ha simulato una sfilata e poi ha pronunciato la stessa identica frase detta dal ballerino qualche giorno fa.

La parodia di Belen Rodriguez

Dettagliatamente, la donna ha detto che non appena si sarebbe innamorata, lo avrebbe detto a tutti. Il tono adoperato, la frase in sé e l’espressione della protagonista hanno lasciato subito intendere si tratti di una bella frecciatina al suo ex. Con questa parodia, dunque, Belen Rodriguez ha voluto fare dell’ironia sulle parole del papà di suo figlio. Per rendere pubblico un contenuto simile, quindi, vuol dire che i due sono davvero a ferri cortissimi.

Il video in questione è divenuto virale in pochissimo tempo. Anche l’influencer Deianira Marzano ha commentato la cosa ed ha detto che alla Rodriguez deve rodere davvero parecchio. L’influencer, infatti, ha sollevato anche un’altra questione. Guardando la foto in cui Belen è intenta a baciare il suo nuovo spasimante, si evincerebbe chiaramente che la sua sia solo una ripicca.