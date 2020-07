Giancarlo Magalli sfotte Adriana Volpe, è guerra: “0,9% meglio si sta zitta…” [FOTO]

Giancarlo Magalli: nuova frecciata ad Adriana Volpe

Niente da fare continua la guerra a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Dopo la battuta dell’ex gieffina insieme al collega Alessio Viola sul fatto che non si chiedono gli anni in televisione, a distanza di ore è arrivata la replica del conduttore de I Fatti Vostri. Quest’ultimo che si è sempre detto disponibile nel scusarsi con la professionista, ad oggi non lo ha mai fatto.

Stavolta l’uomo ha colpito la Volpa sul campo professionale deridendola sugli ascolti bassi che sta ottenendo Ogni Mattina, il format di TV8. C’è da dire che il canale in questione di solito non ha ascolti alti, quindi essendo estate una cosa del genere era più che prevedibile. Ma visto la presenza di Adriana che è reduce dal successo del Grande Fratello Vip 4 ci si aspettava qualche percentuale di share in più.

Il condutttore romano ironizza sugli ascolti bassi di Ogni Mattina

E se il pubblico è rimasto perplesso per gli ascolti flop di Ogni Mattina, Giancarlo Magalli se lo aspettava un risultato del genere. Infatti, sul suo profilo Instagram il conduttore romano ha condiviso un’immagine che parla da sola. “0.9%”, cè scritto nel post in questione insieme ad un’emoji che invita tutti a fare silenzio. Tra i commenti il padrone di casa de I Fatti Vostri ha pure aggiunto: “Chi deve capire capisce”.

Naturalmente tutti i fan del professionista hanno capito che la frecciata velenosa è indirizzata alla sua ex collega Adriana Volpe e il programma di TV8 Ogni Mattina. Tra le varie reazioni spuntante sotto il contenuto, qualcuno ha fatto notare a Magalli che il suo gesto non è proprio carino e che non si gioisce sui flop altrui. Altri ancora hanno chiesto se lui al post dell’ex gieffina avrebbe ottenuto dei risultati migliori. (Continua dopo la foto)

Guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Dopo le varie accuse ricevute dagli utenti web, Giancarlo Magalli ha risposto loro in questo modo: “Non sto gioendo. Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”. Affermazioni, quelle del conduttore Rai, che di certo solleveranno un ennesimo polverone mediatico e delle polemiche a distanza tra i due.

Niente da fare la guerra tra i due ex colleghi continua e l’ascia non vuole sotterrarla nessuno. Anche ‘ex gieffina continua a stuzzicare il professionista dicendo la sua sulla vicenda Roberta Morise fatta fuori da I Fatti Vostri. Arriverà la controreplica della moglie di Roberto Parli?