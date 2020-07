“Vergogna, zero distanze e senza mascherine”: Al Bano e Loredana Lecciso nella bufera insieme a Gianni Morandi e Moglie

Gianni Morandi e Anna vanno a trovare Al Bano e Loredana Lecciso

Dopo un lungo periodo di lockdown, Gianni Morandi e la moglie Anna Dan sono in vacanza nel sud della nostra Penisola. Infatti, il noto cantante bolognese da qualche giorno a questa parte sui suoi canali social condivide delle foto realizzate nei posti cui ha visitato. Ad esempio il ragazzo di Monghidoro e consorte si sono recati a Matera e successivamente si sono spostati nella meravigliosa Puglia.

E proprio in questa terra il cantante è stato ospitato dal collega Al Bano e dalla compagna Loredana Lecciso. Quest’ultimi li hanno accolti calorosamente nella Tenuta di Cellino San Marco e per l’occasione hanno postato uno scatto tutti e quattro con la seguente didascalia: “Non c’è Puglia senza Al Bano”.

Critiche sul web per la foto a quattro

La foto in questione non è stata pubblicata soltanto dal grande Gianni Morandi, ma anche sul profilo Instagram di Loredana Lecciso. Mentre sulla sua seguitissima pagina ufficiale Facebook, il ragazzo di Monghidoro ha voluto ringraziare col cuore Al Bano e Loredana Lecciso per l’ospitalità che hanno riservato a lui e alla moglie Anna Dan. “Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità”, ha scritto l’artista pugliese.

Ma la scelta di realizzare lo scatto non è piaciuto a tutti. Infatti, sotto il post sono apparse una serie di critiche a tutti e quattro. Nello specifico per molti è vergognoso che con la pandemia ancora in atto non rispettino nessuna distanza fisica e non indossano le mascherine. Per gli utenti web Gianni, Al Bano e le loro donne non sono da esempio. (Continua dopo il post e la foto)

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme come una famiglia

La foto condivisa da Gianni Morandi dà l’ennesima conferma che Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme e formano di nuovo una coppia felice. Nel frattempo il Maestro Carrisi e la compagna sono al settimo cielo per il successo che sta ottenendo la loro primogenita Jasmine con il suo primo singolo. Infatti, giorni fa su tutte le piattaforme digitali è uscito ‘Ego’, il brano rap scritto la 19enne che l’ha lanciata dritta nel mondo della musica.