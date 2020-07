Tara Gabrieletto, duro sfogo sui social, “Non rompetemi i cog*ioni..”

Dopo diverse voci che si sono rincorse per settimane, adesso è ufficiale. Il matrimonio tra Christian Gallella e Tara Gabrieletto è finito definitivamente. L’unione tra i due giovani, dunque, non ha superato la crisi di cui, ormai, entrambi avevano dato evidenti segnali su tutti i social. Naturalmente la fine di questa storia d’amore ha catalizzato l’attenzione di tutti i fans che non hanno potuto fare a meno di commentare la situazione.

Qualcosa, però, non è andata giù a Tara Gabrieletto che, a quanto pare, ha deciso di pubblicare un video per chiarire in tutto e per tutto la propria posizione. La ragazza ha fatto questa scelta per cercare di difendere sé stessa e colui che è ancora suo marito da un paio di fans che, a dire il vero, hanno commentato in maniera molto irrispettosa.

Tara Gabrieletto, la reazione alla fine del matrimonio

Nonostante il matrimonio sia finito, questo non significa che le faccia piacere sentire parlare male di lui o esagerare con i toni dei commenti. A zero, poi, la voglia di mostrare ai followers quanto soffre e perché. In diversi fans, a quanto pare, l’avrebbero criticata non poco per la maniera in cui gestisce la fine della sua unione matrimoniale. Costoro si sarebbero aspettati di vedere una Tara distrutta.

“Speranza”, questa, nettamente disattesa dal momento che Tara Gabrieletto, invece, condivide momenti in cui appare comunque serena, spaccati di vita quotidiana in cui tutto sembra scorrere come prima. Ed è per rispondere a chi avrebbe voluto vederla distrutta che la ragazza ha postato un video in cui è apparsa molto arrabbiata.

Il video sfogo su Instagram

Tara Gabrieletto è apparsa molto irritata di quanto sta accadendo e le sue parole ne spiegano bene il motivo. “Mi sto rompendo le pa**e di leggere certi commenti idioti. Non è che mi stupisca questa cosa ma facciamo un po’ chiarezza. È finito un matrimonio, la vita continua” sostiene l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Vediamo di farla finita” tuona, proseguendo “Non rompete i cogl*oni alle persone che si svagano, che vogliono parlare di altro”.

“Imparate la parola rispetto” dice Tara Gabrieletto riferendosi ai propri fans “se non ne siete in grado, fuori dai cog*ioni perché io gente di mer*a nella mia vita non ne voglio. Spero di essere stata chiara”. La Gabrieletto, quindi, ha invitato tutti i fans che intendono proseguire nello sputare sentenze a non seguirla proprio più.