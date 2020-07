Nando Colelli, dedica al bimbo che verrà “Già ti abbraccio piccolo mio..” (Foto)

Nando Colelli, l’ex gieffino divenuto poi noto per la sua partecipazione a diversi film porno, è al settimo cielo. Tra alcuni mesi, infatti, diventerà papà per la prima volta. La compagna, infatti, sta per regalargli un bel maschietto che rappresenta, tra l’altro, un motivo in più per lasciarsi definitivamente alle spalle il mondo di film per adulti.

Nando Colelli, adesso, è al settimo cielo e la sua priorità è, come comprensibile, il bimbo che nascerà a breve. Per condividere la sua felicità con tutti i fans, l’ex concorrente del Grande Fratello 10 ha condiviso, su Instagram, una bellissima foto a cui ha aggiunto una didascalia molto dolce tutta dedicata al principino che arriverà tra qualche mese. Vediamola insieme.

Nando Colelli presto papà

Nando Colelli non vede l’ora di stringere a sé il suo primo figlio. L’ha dimostrato in tutti i modi nelle ultime settimane che la famiglia, adesso, è tutto quello che conta. Lo stesso Nando ha svelato quale sarà il nome di suo figlio che, è già deciso, si chiamerà Riccardo. Un nome che sia lui che la compagna Sara Marcello, hanno deciso per il loro piccolo. La foto che il ragazzo ha pubblicato sui social parla da sola. Lo vede abbracciato al pancione della compagna, vicino, quindi, al suo piccolo.

“Papà già ti abbraccia” scrive Nando Colelli nella didascalia. Un’esperienza, quella della paternità, che il Colelli intende vivere nella maniera più piena possibile. Lui, difatti, ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile per l’assenza del padre mentre lui vuole che suo figlio “cresca con tutto l’amore possibile”. La storia d’amore con la compagna, poi, non potrebbe andare meglio. Nando si è dichiarato innamoratissimo e felicissimo di diventare papà tra due mesi.

Addio al porno

Nando Colelli, dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello, si era dedicato alla carriera di attore di film per adulti. Un mondo che ha poi lasciato per amore della sua compagna dichiarando più volte che non gli manca nulla di ciò che faceva in precedenza. Pare, quindi, che il discorso sia definitivamente chiuso.

“Ho provato e mi sono divertito” ha confermato Nando Colelli confermando, poi, un sonoro “Ora basta”. Alcuni produttori, a quanto pare, continuano a contattarlo per farlo rientrare nel settore. Al ragazzo, però, non interessa più! Nonostante non si penta assolutamente di averlo fatto, il porno è una parentesi chiusa per sempre. Adesso esistono solo la famiglia e la voglia matta di paternità.