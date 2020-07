Cecilia Rodriguez senza trucco sui social, i fans impazziscono (Foto)

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento importante della sua vita. A quanto pare, infatti, la sorella di Belen Rodriguez è in dolce attesa. Nelle ultime ore, poi, la bella Cecilia ha lasciato a bocca aperta tutti i fans che la seguono sui social. Come ha fatto? Le è bastato pubblicare una fotografia senza trucco che esalta, se possibile, tutta la sua bellezza.

I commenti dei fans di Cecilia Rodriguez non hanno tardato ad arrivare. Tutti hanno lo stesso tono e si manifestano entusiastici per l’incredibile bellezza al naturale dell’argentina. La ragazza, poi, ha fatto alcune dichiarazioni in cui si è detta felicissima della sua vita, del suo amore, di tutto ciò che la circonda. Insomma, davvero un periodo d’oro per la ragazza.

Cecilia Rodriguez, bellezza al naturale

Cecilia Rodriguez è solita condividere con i propri fans diversi momenti della sua quotidianità. Lo ha sempre fatto, lo ha continuato a fare durante la quarantena e prosegue anche adesso. Un modo per stare vicina a tutti coloro che la seguono, giorno dopo giorno, con un affetto sempre più grande. Un esempio? Non è difficile trovarlo dal momento che possiamo reperirlo in una delle ultime foto che la bella Cecilia ha postato ultimamente sul suo profilo.

Una foto bellissima in cui si mostra senza trucco e in cui scrive una didascalia che, insieme alla sua bellezza, ha ammaliato i fans. “Quando ti alzi il mattino” scrive “pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare…”. I like, naturalmente, non hanno tardato ad arrivare insieme a tantissimi commenti entusiasti del tipo “Sei meravigliosa” e simili.

Un amore importante

La serenità che traspare dagli occhi di Cecilia Rodriguez nella foto che tanto ha colpito i fans è dovuta certamente ad una storia d’amore che va a gonfie vele. Sono passati circa due anni da quando la ragazza ha conosciuto Ignazio Moser al GF VIP, ma oggi i due sembrano più uniti ed innamorati che mai. La notizia, poi, di una quasi certa gravidanza potrebbe essere un altro tassello in più per raggiungere la felicità a 360 gradi.

Cecilia Rodriguez si è espressa anche sul matrimonio. La ragazza ha sostenuto di non avere la necessità di sposarsi subito dal momento che lei e Moser già convivono da diverso tempo. La bella argentina, comunque, non nasconde che convolare a nozze le piacerebbe ma che non intende bruciare le tappe né farle bruciare al compagno.