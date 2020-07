Imbarazzo a La vita in diretta estate, Sandra Milo fa calare il gelo: “Ve lo mettete nel reggiseno”

Sandra Milo e il consiglio imbarazzante a La vita in diretta estate

Al termine del secondo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate, i due conduttori Marcello Masi ed Andrea Delogu si sono collegate con le inviate speciali del rotocalco di Rai Uno. Stiamo parlando di Sandra Milo e Debora Ergas. Stavolta madre e figlia si sono recate in una località marittima meravigliosa, ovvero Sorreno nella costiera amalfitana.

E proprio in quel posto le due donne hanno mostrato al pubblico della prima rete la freschezza del pesce appena pescato e ovviamente le leccornie del territorio, tra questi anche i famosi limoni. A tal proposito la Milo ha dato un consiglio davvero imbarazzante: “Se voi prendete qualche piccola buccia del limone e ve lo mettete nel reggiseno, proverete un senso di freschezza straordinario”. Affermazione che immediatamente fatto scattare le risate all’interno dello studio romano de La vita in diretta estate.

Sandra Milo consiglia di mettersi del limone nel reggiseno

Con molta probabilità i due conduttori o gli addetti ai lavori del programma di rai Uno non sono riusciti a trattenere le risate durante la diretta. Dopo questo momento di forte imbarazzo, la linea è tornata ai padroni di casa Andrea Delogu e Marcello Masi.

E proprio quest’ultimo, ancora sbigottito dal consiglio dato dalla sua inviata speciale, si è rivolto al pubblico di Rai Uno esclamando: “Ma non si può fare!”. Effettivamente il consiglio dato dalla madre di Debora Ergas è un po’ stravagante al punto che ha scatenato momenti di imbarazzo e sorriso in studio. Inoltre anche l’ex iena ha fatto una battuta sulla rivelazione della Milo.

Divertente siparietto tra Marcello Masi ed Andrea Delogu

A distanza di qualche giorno, la nuova coppia di conduttori de La vita in diretta estate sta piacendo molto al pubblico di Rai Uno. Di recente un noto giornalista ha spiegato per quale ragione è stata scelta Andrea Delogu per affiancare Marcello Masi.

L’ex iena dimostra di essere in grado di spaziare tra vari argomenti, dal serio al comico con grande destrezza e professionalità. Ad esempio al consiglio imbarazzante di Sandra Milo sulla scorza di limone all’interno del reggiseno, la conduttrice ha detto: “Userò la tecnica che ci ha consigliato”. Mentre il collega Masi ha replicato così: “Ma che, scherzi?”