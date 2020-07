Carlo Conti affranto, il conduttore svela il grande rimpianto: “E’ sfumato tutto per colpa di…”

Carlo Conti e il suo rimpianto più grande

Lo scorso venerdì in prima serata su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione di Top Dieci, il programma ideato e condotto da Carlo Conti. Mentre dal 10 luglio e per otto settimane consecutive i vertici di Viale Mazzini riproporranno, ovviamente in replica, I Migliori Anni. Per l’occasione il timoniere dello show musicale ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni in edicola nella giornata di martedì, parlando della trasmissione che ormai manca dal palinsesto da diverso tempo svelando anche un suo rimpianto legato al format.

“Ho corteggiato a lungo Donna Summer ed ero quasi riuscito a convincerla a venire da me, incastrando l’ospitata con uno dei suoi rari viaggi in Europa… Ma poi non siamo riusciti a far coincidere le date ed è sfumato tutto”, ha confessato il professionista toscano che in questa trasmissione ha conosciuto varie celebrità della musica italiana ed internazionale.

I personaggi più significativi de I Migliori Anni

Intervistato dal periodico Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha anche svelato dei segreti e retroscena sulle varie edizioni de I Migliori Anni. L’ospite che lo ha reso più contento è quando i è trovato davanti due mostri del cinema italiano: Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.

Mentre stando alle parole del professionista fiorentino il personaggio più simpatico è stato Sylvester Stallone. Invece il più divertente Paolo Villaggio che si è presentato in studio nei panni del celebre ragionier Ugo Fantozzi: Il personaggio più commovente passato nel programma musicale di Rai Uno è stato Johnny Dorelli, mentre il più alla mano Arnold Schwarzenegger, la più bella Kelly LeBrock ed infine la più elegante la compianta Virna Lisi.

Carlo Conti e il suo sogno infranto

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha svelato un altro suo grande rimpianto. In poche parole voleva condurre un’altra edizione de I Migliori Anni insieme ai colleghi ed amici Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi.

“Avremmo dovuto fare un’edizione dei Migliori anni con solo tre decenni in gara e presentarne uno a testa. E’ stato un piccolo sogno ma purtroppo non è andato in porto”, ha confessato il professionista toscano. Un sogno che purtroppo non si potrà più realizzare sapendo che brutale destino ha avuto il marito di carlotta Mantovan.