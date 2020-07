“Ylenia Carrisi vive in Germania”: una tv tedesca lancia un’altra indiscrezione sulla figlia di Al Bano

10La rivelazione di Freizeit Revue sulla figlia di Al Bano e Romina Power

Sono trascorsi più di 26 anni da quando Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano e Romina Power, ha fatto perdere le sue tracce. Era gennaio del 1994 quando la ragazza che oggi avrebbe 50 anni si trovava a New Orleans per scrivere un libro e dall’oggi al domani non si hanno avuto più sue notizie. In questo lungo arco di tempo sono state fatte varie ricerche e sono giunte numerose segnalazioni agli inquirenti.

Resta il fatto che la sparizione della Carrisi è ancora avvolta nel mistero. Negli ultimi giorni un giornale tedesco, il Freizeit Revue, la figlia della storica coppia sarebbe ancora in vita. La rivista, infatti, tra le sue pagine ha pubblicato una lunga intervista rilasciata dal capo della polizia di New Orleans, Warren J. Riley. L’inquirente ha affermato che Ylenia è una donna adulta e che sarebbe ospite di un monastero in Arizona.

Per una rivista tedesca Ylenia Carrisi è viva

Stando a quello che riporta il magazine tedesco Freizeit Review, la primogenita di Al Bano e Romina Power è ancora in vita e vivrebbe in un convento situato in Arizona. Nel corso dell’intervista i. capo della polizia di New Orleans, Warren J. Riley, avrebbe detto che Ylenia Carrisi sarebbe ospite di una struttura religiosa greco-ortodossa a Saint Anthony.

In più, la rivista ha pubblicato anche uno scatto che mostrerebbe la Carrisi e il convento dove ormai la 50enne vivrebbe da anni. Una tesi che sarebbe stata confermata pure da Gwen Guggenheim, detective della squadra omicidi, che ha detto: “Abbiamo nuovi indizi su dove si trova Ylenia Carrisi, anche se non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è ancora in corso”.

Ylenia Carrisi sposata con Gringo? Al Bano dice basta

Oltre alla televisione tedesca anche quella iberica si sta occupando della misteriosa sparizione di Ylenia Carrisi. Infatti, una nota trasmissione televisiva ha dato degli ulteriori dettagli sulla primogenita di Al Bano e Romina Power.

Stando alle dichiarazioni fornite da Lydia Lozano, la donna vivrebbe a Santo Domingo e sarebbe sposata con Alexander Suero Alvares, chiamato Gringo, che non lascerebbe mai la Carrisi da sola. Affermazioni che hanno fatto infuriare il Maestro salentino che, stanco di coloro che marciano sul suo dolore, ha detto basta.