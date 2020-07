Anna Tatangelo e l’addio a Gigi D’Alessio: ” Ora finalmente posso dire perché è finita”

La nuova vita di Anna Tatangelo

Dopo i periodo di lockdown Anna Tatangelo ha deciso di cambiare vita sia dal punto di vista professionale che privata. La cantante di Sora ha dato un calcio al passato mutando non solo il suo stile di musica, ma soprattutto il look e la sua vita sentimentale. Dopo anni di capelli scuri, la professionista frusinate è passata ad una chioma bionda. Inoltre è uscito il nuovo singolo in cui duetta con il cantante hip hop partenopeo Geolier.

Ma la conferma del suo cambio è giunta durante la sua intervista al Corriere della Sera. Al noto quotidiano la madre di Andrea si è confessata a 360 gradi facendo il punto di quello che ha fatto in passato e aprendo le porte a qualcosa di nuovo che inizia. E in questa rivelazione non sono mancati i riferimenti al suo ex compagno di vita Gigi D’Alessio. La donna infatti, è tornata a parlare della fine della loro storia d’amore.

Il nuovo singolo e il nuovo look

Intervistata dal Corriere della Sera, Anna Tatangelo ha parlato molto della usa vita ovvero che nei suoi primi 33 anni ha dovuto affrontare, come tutti, momenti belli e anche brutti: “Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più. Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri”, ha asserito l’ex compagna di Gigi D’Alessio e madre di Andrea che ha dieci anni.

Ma lo sfogo della cantante di Sora ha affermato che ora ha tanta voglia di divertirsi, sperimentare e rimettersi in gioco. Per questo motivo, in occasione del lancio del suo nuovo singolo ha deciso di cambiare look colorandoli. Ma il cambiamento non riguarda solo la sua parte esteriore, soprattutto quella interiore.

Anna Tatangelo e l’addio a Gigi D’Alessio

Il nuovo inizio Anna Tatangelo lo definito come un rinnovamento in tutti i sensi. Per tale ragione l’ex compagna di Gigi D’Alessio si è definita una persona nuova, che dopo aver attraversato una tempesta, finalmente è riuscita a ritrovare il sole.

Parlando del padre di suo figlio Andrea, la professionista frusinate al Corriere della Sera ha detto: “Forse era tutto collegato inconsciamente, ci vorrebbe uno psicoterapeuta per spiegarlo”. Ma in che rapporti è rimasto con il cantautore napoletano? A quel punto la donna ha asserito: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo sarà sempre”.