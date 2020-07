Grande Fratello Vip: altri tre vip hanno sostenuto il provino, tra loro Asia Argento

Asia Argento e altri due vip molto conosciuti avrebbero sostenuto il provino per entrare nella Casa nella quinta edizione. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: altri tre nomi in lista

Come sapete, la quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ad aprile, ma ha convinto i piani alti a confermare immediatamente la quinta per settembre. Infatti, Alfonso Signorini, confermato alla conduzione con la presenza di Pupo come opinionista, e la produzione stanno cercando di mettere insieme il cast adatto.

Il portale CheTvFa in questi giorni ha lanciato curiosi indiscrezioni e ha fatto sapere che non saranno prese in considerazione la giornalista Annalisa Chirico e Vera Gemma, ma altri tre importanti volti della tv hanno sostenuto il provino. Si tratta di Riccardo Fogli, Maddalena Corvaglia e Asia Argento. Pare che quest’ultima abbia avuto un colloquio con Alfonso Signorini che è andato benissimo.

Anche Riccardo Fogli è piaciuto molto agli autori. Ricordiamo che il cantante l’anno scorso ha partecipato a L’Isola dei Famosi ed è stato protagonista del gossip che vedeva il tradimento della moglie, molto più giovane di lui. Il video di Fabrizio Corona ha fatto molto scalpore. Pare, invece, che ci siano problemi per Maddalena Corvaglia nella chiusura del contratto. Probabilmente le due parti non sono d’accordo sul compenso.

Le ultime indiscrezioni

Quello che sappiamo fino ad oggi è che Alfonso Signorini tornerà a settembre con la quinta edizione del Grande Fratello Vip e il doppio appuntamento settimanale. Con lui in studio ci sarà Pupo e una figura femminile ancora da scegliere. Il conduttore ha fatto colloqui con oltre 40 vip tra attori e cantanti in cerca di nuove opportunità economiche dopo lo stop dovuto al Coronavirus.

Più difficile, invece, la gestione della categoria dei più giovani. In tutte le edizioni del reality ci sono stati concorrenti provenienti da Uomini e Donne. Anche questa volta qualcuno si è candidato, ma cosa deciderà di fare Alfonso Signorini? Stiamo parlando degli ex tronisti Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro, ad esempio, che vorrebbero tanto divertire il pubblico a casa.

Per il momento sembra ormai certa la presenza di Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Matilde Brandi e Rocco Siffredi. Tuttavia, non c’è ancora conferma. Inoltre, si parla da settimane della presenza di coppie famose come unico concorrente. Circolano i nomi di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Se fosse così, voi che cosa ne pensate?