DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni 10 luglio: Sanem ha una brutta sorpresa

Ventitreesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la sopa opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni della 23esima puntata rivelano che Sanem non si sentirà ancora in colpa nei confronti di Can a causa di Emre.

La giovane aspirante scrittrice vorrà far sapere al suo capo di amarlo. Purtroppo la ragazza dovrà farà i conti con una brutta sorpresa, poiché troverà l’Aziz insieme all’ex fidanzata Polen proprio quando avrebbe voluto dichiarare il proiprio sentimento.

Sanem decisa a raccontare la verità a Can

Le anticipazioni del 23esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 10 luglio 2020, svelano che Mevkibe farà una scelta inattesa. Nello specifico, la madre di Leyla e Sanem dopo essersi impossessata del minimarket di famiglia manderà via il marito Nihat. Nel frattempo la giovane scrittrice consapevole di amare il suo datore di lavoro, troverà il coraggio di essere sincera con lui.

La ragazza si recherà nell’abitazione Can sia per confessargli tutta la verità sui suoi strani comportamenti, e per dirle il suo amore. Purtroppo la giovane cambierà immediatamente idea perché ad aprirle la porta al posto dell’affascinante fotografo sarà Polen, la sua ex fidanzata. A quel punto la sorella minore di Leyla rimarrà sconvolta e delusa per l’atteggiamento dell’uomo che ama. Intanto la nuova arrivata farà capire di avere le idee abbastanza chiare, infatti la donna vorrà a tutti i costi che il Divit torni tra le sue braccia. Ci riuscirà?

Polen disposta a tutto pur di riprendersi Can

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Nihat stanco di essere un casalingo, grazie all’aiuto di Muzzaffer deciderà di aprire una boutique di polpette turche vegane coinvolgendo anche Osman. Nel frattempo, dopo aver passato dei giorni ad Ankara, Leyla scoprirà delle nuove professioni dei suoi genitori.

Intanto Sanem tornerà a lavorare alla Fikri Harika, anche se continuerà a sentirsi in colpa nei confronti di Can per aver eseguito gli ordini di Emre. I due protagonisti della serie saranno di nuovo vicini, ma stavolta per realizzare una campagna pubblicitaria per la signora Remide. Subito dopo Levent, il titolare di un’azienda di prodotti organici si recherà nell’agenzia dei Divit. Il manager collaborerà con Can proprio per la creazione di una pubblicità tenendo conto dello spunto dato da Sanem.