Amici: scade il contratto con Real Time

Amici non avrà più la collaborazione di Real Time. Ecco tutti i dettagli

Amici non andrà più in onda su Real Time

Da sei anni a questa parte i telespettatori di Amici si sono abituati a seguire la faccia pomeridiana dalle 13.50 alle 14.40 su Real Time. Il daytime del talent raccontava le lezioni, mostrava le prove delle esibizioni, ma anche le difficoltà degli allievi, il rapporto di questi con i professori e tanto altro.

Ebbene, Laura Carafoli (Chief Content Officer di Discovery) ha fatto sapere che semplicemente è scaduto il contratto tra Mediaset e Discovery e non è stato rinnovato. Dunque, una scelta che non è dipesa da nessuno in particolare. C’è da dire, come hanno fatto notare altre pagine di gossip, che la fascia pomeridiana su Real Time non godeva di ottimi ascolti. Tuttavia, era molto più ampia e permetteva di conoscere molto meglio i concorrenti di quella di Canale 5 se qualcuno era interessato.

Senza la collaborazione di Real Time, probabilmente, il daytime di Amici verrà trasmesso solamente da Canale 5 nei 10 o 20 minuti dopo Uomini e Donne, come è sempre accaduto. Nel frattempo sono aperti i casting per la ventesima edizione. Nei palinsesti televisivi per ora non c’è una collocazione per Amici 20 ma di solito le lezioni iniziavano a novembre.

Il successo di Amici

Maria De Filippi ha ideato e scritto il programma che da vent’anni sta avendo un grande successo. La prima edizione si chiamava Saranno Famosi, ve la ricordate? Negli anni sono usciti dal programma tanti talenti che ancora oggi hanno successo. Infatti, se all’inizio le case discografiche non erano per nulla interessate, adesso fanno a gara per conquistare gli artisti che mettono piede nel programma.

Ricordiamo che da Amici sono uscite Emma Marrone, Alessandra Amoroso, che ancora oggi, dopo 10 anni, guadagnano dischi di platino. Poi, tra gli altri, Giordana Angi, Alberto Urso, Irama, Elodie e i The Kolors. Nel nuovo format andato in onda a maggio, Amici Speciali, la band con altri ex concorrenti, sia cantanti che ballerini hanno dato vita ad uno spettacolo per beneficenza molto importante.

Nella gara abbiamo ritrovato ex ballerini come Umberto, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito (che aveva stregato Sabrina Ferilli con le sue esibizioni provocanti), Andreas Muller, che ha vinto il programma, Javier Rojas, vincitore nella sua categoria. Ma anche Random e Michele Bravi hanno avuto la loro opportunità di farsi vedere e di tornare sul palco. Così come Irama, Giordana, Alberto e Gaia Gozzi.