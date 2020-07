Adriana Volpe contro Vs Giancarlo Magalli “Non ti permetto di..”

Adriana Volpe, si alza un polverone proprio sui social

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continuano ad essere protagonisti del gossip, fanno discutere perché qualche tempo fa è successo qualcosa di cui nessuno dei due ha realmente voluto parlare. Qualche notizia è uscita fuori, ma niente di chissà cosa. Adesso negli ultimi mesi tra i due sembrava essere arrivata la pace, si trattava invece soltanto di qualche attimo di serenità, che a quanto pare non è stata duratura. Fino ad ora si sono ignorati, ma non è bastato perché si è sollevato ancora una volta un polverone direttamente dalla volontà del conduttore.

Giancarlo Magalli sui social ha postato un emoji che indica di far silenzio, di fianco ad uno 0,9% aggiungendo che si trattasse di un messaggio diretto a una persona in particolare che sicuramente avrebbe capito senza dover fare necessariamente nomi. Adriana era la destinataria del post. Ha subito risposto senza perdere troppo tempo e ha dato la questione in pasto agli amanti del pettegolezzo.

Adriana Volpe legge il post e risponde che nessuno le dice quando stare zitta, nemmeno Magalli

Adriana Volpe è arrivata appena in tempo a vedere il post che è subito stato eliminato da Magalli, ma troppo tardi. La reazione dell conduttrice è stata pessima ma c’era da aspettarselo. Ha subito messo i puntini sulle i dicendo che nessuno le dice quando stare zitta, men che meno lui che ci ha sempre provato, che mai è riuscito e che mai riuscirà a raggiungere il suo scopo. Per tanti anni l’uomo ha provato a gestirla e a zittirla, adesso era arrivata l’occasione per dirgliene quattro e non se l’è fatta scappare.

Ha affermato che da quando lei e Marcello Cirillo non lo affiancano alla conduzione de I Fatti Vostri la sua trasmissione è in caduta e lui lo sa benissimo. I dati parlano chiaro. Quando ad affiancarlo c’erano lei e Marcello Cirillo lo share era tra il 9 ed il 10%. Adesso invece da circa 3 anni sta andando sempre di più a scendere, arrivando ad un massimo del 6% a puntata. Risultato davvero negativo.

“Temi i giovani che andrebbero incoraggiati”

Poi la bella Adriana aggiunge che al posto suo non si sarebbe mai permessa di fare il paragone tra una trasmissione storica di un canale che ha ormai fatto tanta strada ed un nuovo canale, un’emittente creata dei giovani con programmi che sono appena partiti. Secondo lei i giovani vanno incoraggiati, ma lui non sa fare altro che tirarli verso il basso. Ma come mai?

Forse perché ha paura e li teme, potrebbero prendere il suo posto. Infine l’affermazione più brutta è stata che lui ha sempre cercato di gestire le donne ma è riuscito a farlo soltanto con poche. In generale anche se non sembra, il conduttore non ha alcun rispetto per il genere femminile.