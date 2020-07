Antonio Zequila contro Antonella Elia ” cattiva e usa le persone “

Antonio Zequila: “Hanno un copione, danno di andare a litigare”

Antonio Zequila si è scagliato contro Antonella Elia tornando a parlare dell’avventura finita da qualche mese nel Grande Fratello vip. Ha rilasciato una lunga intervista su Radio Italia Anni 60, ricordando ogni attimo vissuto dentro la casa più spiata d’Italia, pro e contro, esperienze positive e negative.

Antonella Elia in al momento è la grande protagonista di Temptation Island 20, sta partecipando insieme al suo fidanzato Pietro dalle Piane e sta facendo ridere il pubblico che da casa segue la loro storia d’amore con curiosità e fantasia. Secondo Zequila i due hanno già un copione, sono andati a litigare e lo sapevano sin da subito. Poi una volta usciti dalla trasmissione faranno pace, staranno benissimo, diranno di essere pronti a sposarsi, ma in realtà il matrimonio non sarà mai celebrato.

La Elia è un’ottima stratega, fa uso del vittimismo, ma è una donna perfida. Antonio ha subito detto di non avere mai visto Temptation Island e di non avere intenzione di farlo soprattutto non adesso. Quindi non sa che in realtà Pietro e Antonella hanno già rivelato di essere pronti alle nozze. Si sposeranno probabilmente entro il 2020 qualora l’esperienza a Temptation Island dovesse andare benissimo.

Antonio Zequila ha capito che la Elia è una stratega dopo l’ingresso in casa di Sossio Aruta

Antonio Zequila afferma che secondo lui né lei né lui sono interessati, l’unico modo per apparire in tv è andare a Temptation Island, meglio che niente. Inizialmente di lei pensava tutt’altro, poi quando è entrato in casa Sossio Aruta, è rimasto tanto deluso dall’ex valletta di Mike Bongiorno. In quell’occasione ha scoperto che è tanto egoista, che usa le persone come meglio crede, come le fa comodo.

Prima ha legato con Sossio, poi lo ha nominato, poi si è pentita e dopo aver vinto contro di lui ha dato via al finto vittimismo. Insomma una strategia, un giochino tremendo che aveva ideato benissimo.

Barbata D’Urso, anche lei era attratta da Zequila, adesso solo rispetto

L’argomento poi si è spostato su Barbara D’Urso, affermando che anche lei è stata una sua preda, ma non può dire le cose a metà, non era soltanto lui ad essere interessata a lei, lo era anche lei.

La vita è imprevedibile, lui non si aspettava di poterle interessare invece le cose sono andate diversamente. Tra loro non è successo niente, almeno così sembra dato che non è venuto nulla fuori sulla questione. Ecco che adesso i due hanno un ottimo rapporto anche a livello lavorativo. Si rispettano a vicenda e tutto procede alla grande.