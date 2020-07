Gianmaria Antinolfi ma prima… Chi era la sua ex fidanzata (famosa)

Gianmaria Antinolfi il ragazzo chiacchierato sul web aveva una relazione con l’ex di Stefano Sala

Gianmaria Antinolfi, in queste ore è il nome più chiacchierato sul web, è entrato di diritto a far parte del mondo del gossip dopo essere stato fotografato in barca con Belen Rodriguez intenti a sbaciucchiarsi. Ma esattamente chi è il ragazzo in questione? E’ un giovane imprenditore, fino a qualche ora fa sembrava essere un amico intimo di Belen, invece non è per niente così. E’ un ragazzo partenopeo, che ha spazzato via Stefano De Martino dal cuore di Belen, facendole lasciare subito alle spalle tutto ciò che è stato con il bel ballerino.

In realtà per essere precisi bisogna aggiungere che era già noto al mondo del gossip. Si tratta dell’ex fidanzato di Diane Mello, brasiliana, modella che ha avuto una relazione anche con Stefano Sala. Entrambi si sono fatti vedere spesso mentre passeggiavano insieme mano nella mano, poi alla fine però è stato un semplice flirt. La stessa cosa sta avvenendo adesso con Belen, chi dei due ha reali intenzioni?

Gianmaria Antinolfi,il bacio bollente spazza via il dispiacere e gli alti e bassi con Stefano De Martino

Gianmaria Antinolfi ha 34 anni compiuti proprio la scorsa settimana, allora era già insieme alla sua Belen. Il bacio bollente venuto fuori dalle foto pubblicate sui vari giornali ha tolto qualsiasi dubbio dal cuore di coloro avrebbero tanto voluto rivedere insieme Stefano e Belencita innamorati come sempre. Invece è il caso di farsene una ragione, non rivedremo più il ballerino in compagnia della bella argentina, la loro storia è naufragata ancora una volta, forse per l’ultima.

Ognuno si consola già tra le bracia di altre persone, sì perchè oltre Belen lo sta facendo anche Stefano che è stato visto in compagnia di una bella ragazza sulla sua barca. E’ proprio il caso di dire galeotta fu l’imbarcazione. La domanda di tutto adesso è: la storia di Belen ed il giovane Gianmaria è un amore bollente estivo o una storia d’amore vera e propria? Belen e Gianmaria riusciranno a superare la stagione estiva o si fermeranno alla fine delle vacanze?

Mentre papà e mamma si divertono, Santiago dov’è?

E il piccolo Santiago? Di certo non era in compagnia della sua mamma, così come nemmeno del papà Stefano De Martino. Loro si divertono ma il bambino dov’è e con chi? Belen ha sempre detto di portarlo con sè ovunque, adesso non è così però. Probabilmente trattandosi di una recente conoscenza a livello amoroso starà cercando di tutelarlo.

Insomma abbiamo scoperto la realtà, quasi tutta. Adesso per conoscere il resto non rimane che attendere la fine dell’estate. Chissà se nel frattempo uno dei due penserà di rilasciare un’intervista e raccontare id dettagli della storia naufragata.