Mauro Corona lascia Bianca Berlinguer senza parole “Cosa farei…”

Mauro Corona, se vincesse 60 milioni di euro aiuterebbe i suoi amici

Mauro Corona e Bianca Berlinguer, durante la puntata di ieri sera di Cartabianca si sono lasciati andare a delle interessanti conversazioni. Tra un se e l’altro l’uomo ha spiegato cosa farebbe se vincesse 60 milioni di euro. Il suo primo scopo sarebbe sistemare tutti i suoi amici in difficoltà, terrebbe per sé soltanto un milione per poter attraversare la vecchiaia nella totale tranquillità. Il resto li userebbe tutti, per fare stare bene le persone a cui tiene di più e per vivere meglio lui stesso.

Poi ha affermato di conoscere tanta gente che ha milioni e milioni di euro e che per non spenderli, li porta nei paradisi fiscali. Non spenderli è la stessa cosa di non averli. Questo si può fare nel momento in cui si hanno tanti soldi e si vive una vita di lussi e vizi. Se però si mangiano i ravanelli pur di non spendere un centesimo, si tratta di una filosofia fine a se stessa.

Mauro Corona, il consiglio al premier Giuseppe Conte: aiutare i giovani ad aprire delle attività

Mauro Corona poi ha spiegato che se il premier Giuseppe Conte lo avesse invitato agli Stati Generali, avrebbe consigliato di spazzare via la burocrazia e cercare di aiutare il più possibile i giovani. I giovani oggi sono quelli che stanno soffrendo più di tutti, vorrebbero tirare su delle imprese, ma hanno paura delle tasse che tagliano la testa. Ciò che ci salverebbe sarebbe l’anarchia imprenditoriale perché a questo punto darebbe alle persone molta più responsabilità.

Gli italiani e l’Italia intera si trattengono in piedi grazie alle speranze, anche se si tratta di speranze che hanno più l’aria di illusione che di realtà. Bisognerebbe pensare ai contadini ed ai piccoli artigiani che spesso sono dimenticati un po’ da tutti. Molti la pensano come lui infatti sui social sono arrivati tantissimi commenti positivi proprio per lui. Ciò che fa maggior piacere alla gente che guarda Cartabianca è sentirlo parlare mentre espone riflessioni pure che non hanno scopi.

Bianca ha la cellulite? Ecco la proposta avanzata da Corona

Poi si va al solito scherzando, quindi parlando di cellulite l’uomo chiede a Bianca se lei ne ha, per aggiungere che se non vede non crede quindi la invita a tirare su la gonna per mostrarsi e dimostrare che sta dicendo la verità.

La minaccia simpatica arriva subito dopo quando afferma che se non avesse tirato su la gonna, in alternativa lui avrebbe tirato giù i pantaloni. La conduttrice è subito diventata rossa tra una battuta ammiccante ed allusiva e l’altra. Grazie allo show tra i due, il programma registra importanti ascolti.