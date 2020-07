William e Harry retroscena choc ora la Royal family trema davvero

William e Harry, i giovani reali non si vedono e non si sentono più

William e Harry: dispiace sapere che tra i due è successo qualcosa di veramente importante, che li ha separati a quanto pare definitivamente. I due giovani della casa reale sono ormai tanto lontani non soltanto chilometricamente parlando, ma anche a livello sentimentale. Non si vedono e non si sentono ormai dai tempi in cui il giovane Harry dopo il matrimonio con la sua Meghan ha scelto di uscire dalla famiglia reale rinunciando a titolo ecc.

Prima del matrimonio, sappiamo per certo che lui ed il fratello erano legatissimi, tanto che William lo proteggeva senza soffocarlo, senza essere pesante. Ecco perchè oggi chiunque sta cercando di farli ricongiungere. Il rapporto di fratellanza che c’era un tempo deve tornare in qualche modo.

William ed Harry vicini, stretti stretti di fianco alla bara della mamma e oggi? Tutto è cambiato

William ed Harry Hanno condiviso un po’ tutto, gioie e dispiaceri della casa reale, a partire dalla morte di Lady D, allora erano due ragazzini deboli. Vennero fotografati vicino alla bara della madre vestiti a lutto, guance asciutte, gli occhi pieni di dolore, stretti l’uno all’altro. Ma adesso cosa è successo? Potrebbe essere tutta colpa di Meghan Markle che è descritta come una serpe in seno.

Secondo il parere e la parola di molti interni alla casa è stata proprio lei a creare una serie di problematiche e discussioni all’interno di una famiglia che apparentemente sembrava essere tranquilla. Tanti altri invece la difendono a spada tratta dicendo che si tratta soltanto di una reale moderna che non è riuscita a farsi apprezzare, proprio perché non ha ceduto agli indottrinamenti della corona inglese.

I fratelli scelgono le vie legali per la spartizione dei fondi della mamma

Ad ogni modo che sia stata colpa di Meghan o meno, i due fratelli nonostante avessero un rapporto consolidato, hanno aperto una vera e propria battaglia legale per l’eredità di Lady D. Sono quindi passati direttamente alle vie legali per ottenere la spartizione definitiva e fare dell’eredità della mamma 50 e 50.

In realtà all’inizio si trattava di un fondo benefico da spendere per la solidarietà, insomma per aiutare i bisognosi. Se c’è qualcosa che lega Harry alla madre è proprio la natura altruista e caritatevole. Adesso però qualcosa è cambiato dato che dal fondo per la beneficenza si è passati ai legali per ottenere ciò che spetta sia all’uno che all’altro. Chissà come finirà, ma questa storia puzza e probabilmente ancora c’è molto da scoprire.