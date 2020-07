“Sarebbe stata perfetta…”: Romina Power, il rimpianto amaro dell’ex di Al Bano [FOTO]

Romina Power nostalgica: nuova foto della sorella Taryn su Instagram

Sono passate quasi due settimane da quando Taryn Power è venuta a mancare a causa di un brutto male. Per tenere accesso il ricordo della sorella, Romina Power continua a condividere tutti i giorni delle foto e dei video che la ritraggono insieme alla congiunta. Contenuti pubblicati su Instagram che commuovono tutti coloro che la seguono sul social network.

Dopo aver omaggiato e ricordato con grande nostalgia Ennio Morricone, il grande direttore d’orchestra deceduto a 91 anni, l’ex moglie di Al Bano ha pubblicato una nuova immagine che riguarda la compianta consanguinea. Al fianco della foto la cantante statunitense ha espresso un suo personale pensiero.

La cantante statunitense e l’aneddoto sulla congiunta Taryn

Un periodo particolarmente complicato per Romina Power. Infatti, da mesi la cantante statunitense è bloccata in Italia per via della pandemia da Coronavirus. Inoltre l’ex moglie di Al Bano Carrisi di recente ha subito un gravissimo lutto, ovvero la scomparsa della sorella più piccola, Taryn, a causa di una leucemia che non le ha dato scampo.

Qualche giorno fa l’artista che al momento si trova a Cellino San Marco aveva postato una clip abbastanza particolare, nella quale spuntava un dettaglio alla base del legame che c’era tra lei, la sorella e il Maestro salentino. Qualche ora fa invece, nel messaggio che accompagna il contenuto, Romina ha scritto: “Taryn fece il provino con Franco Zeffirelli per la parte di Santa Chiara in “Fratello sole, sorella luna “Non fu scelta. Sarebbe stata perfetta!”. (Continua dopo il post)

Romina Power pronta ad andare a Zagabria dalla figlia Cristel

Lo scatto in bianco e nero ha ottenuto un grande riscontro da parte dei numerosi follower di Romina Power, ottenendo migliaia di mi piace. Nella foto in questione si vede Taryn che ha lo sguardo rivolto verso l’alto come se stesse guardando il cielo.

Nella sua ospitata a Domenica In, la cantante statunitense ha comunicato a Mara Venier che molto presto lascerà Cellino San Marco per andare a trovare la figlia Cristel Carrisi e i loro due nipotini Kai e Cassia Ylenia. Ricordiamo che la terzogenita della storica coppia da anni vive a Zagabria insieme al marito, il ricco imprenditore croato Davor Luksic.