Raimondo Todaro ha una nuova fidanzata dopo l’addio a Francesca Tocca: ecco chi è [FOTO]

Raimondo Todaro ha una nuova fiamma

A quanto pare Raimondo Todaro ha chiuso definitivamente il suo matrimonio con la collega Francesca Tocca. Infatti, dopo l’addio alla moglie il ballerino di Ballando con le Stelle è stato pizzicato con una nuova ragazza che, stando al loro atteggiamento è la sua nuova fidanzata. A lanciare lo scoop di gossip ci ha pensato il sempre informato Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Il danzatore siciliano è stato pizzicato a Monopoli, dove si trova in vacanza insieme ad una certa Paola.

Quest’ultima è una 23enne ed è super attiva su Instagram. Nelle foto realizzate dai paparazzi la si vede mentre bacia appassionatamente il professionista siculo. Il loro sembra essere un sentimento nato da poco ma pare che i due facciano sul serio. Dopo il matrimonio fallito con la danzatrice di Amici, Todaro ha deciso di dare un calcio al passato e ricominciare a vivere. (Continua dopo la foto)

La nuova vita del danzatore siciliano

Raimondo Todaro è riuscito ad ottenere la fama e il successo grazie alla presenza costante (tutte le edizioni) di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Giorni fa il ragazzo ha rilasciato un’intervista parlando del suo matrimonio fallito con Francesca Tocca. In quell’occasione ha detto che ormai era svanito il formicolio dell’amore. I due sono stati insieme 14 anni mettendo al mondo una figlia.

Parlando della sua ex, il siciliano ha detto: “Auguro a Francesca ogni tipo di felicità, è una ragazza pura che merita di stare bene“. Mentre la professionista di Amici di Maria De Filippi ha stretto un forte legame con l’allievo di ballo Valentin Dumitru. Tra i due sin da subiro si è creata una forte complicità che è stata notata solo dal marito di lei e da tutti gli addetti ai lavori del talent show di Canale 5.

Il triangolo amoroso composta da Todaro, Tocca e Dumitru

E se il ballerino Valentin Dumitru ha reso pubblica la sua passione per Francesca Tocca, quest’ultima ha deciso di togliersi la fede nuziale. Inoltre la professionista di Amici di Maria De Filippi ha voluto fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Il suo ex marito invece, ha preferito mantenere il silenzio su tutta la linea per poi annunciare la fine del suo matrimonio con la collega. In un messaggio che Raimondo Todaro ha condiviso su Instagram, riferendosi alla sua ex ha scritto: “Io mi sono innamorata della parte peggiore di te. Quella parte che amerai fino alla fine dei tuoi giorni“.